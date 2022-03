Las dos verdaderas razones del despido de Paz Padilla de Mediaset

Después de confirmarse, vía Lecturas, el despido de Paz Padilla de Mediaset, el propio grupo mediático emitió un escueto comunicado dirigido a la publicación para confirmar que, efectivamente, la gaditana ya no formaba parte de su elenco de presentadores.

"Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero", reza el breve pero contundente texto remitido por la empresa para explicar la "desaparición" de la humorista.

Aunque la discusión del 20 de enero con Belén Esteban, que venía a colación de las declaraciones de Padilla en una conversación informal en Instagram negando la efectividad de las vacunas, las tensiones con la presentadora venían de antes.

Y es que, tal y como ella misma explicó en el programa de entrevistas de Bertín Osborne, anteriormente ya se había dado una situación de absentismo similar, aunque por causas bien distintas.

Fue a raíz de ser apartada de Got Talent, donde ejercía de jurado. Paz Padilla tuvo que contestar la razón por la que había sido apartada de esas labores, y ella no dudó en atribuirlo a la enfermedad de su marido, fallecido de cáncer en verano de 2020.

"Yo dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarlo. Me ha pasado factura", lamentó, haciendo referencia al primer gran enfrentamiento que tuvo con el grupo. "Me han dicho que yo no estuve al cien por cien y les dije: ‘Yo no estuve al cien por cien para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba. Me hizo un montón de daño".