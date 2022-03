Ester Expósito, tachada de diva en México: "Cuando se te baje la fama, hablamos"

Ester Expósito vivió la semana pasada un tenso enfrentamiento con un reportero en un aeropuerto de México. Después de un largo vuelo, el periodista de un programa de televisión de corazón recibió a la popular actriz de Netflix para preguntarle por su llegada al país centroamericano. Sin embargo, la joven no se tomó muy bien las preguntas y se mostró indiferente en todo momento.

"Es un poco incómodo esto porque la gente me va a ver así y no es buen momento, gracias", se limitó a decir escondida bajo unas enormes gafas de sol y una mascarilla negra. El reportero insistió y la animó a contestar "para tener contacto con su público mexicano", aunque ella aseguró que ya lo tiene "de muchas maneras".

Ante el largo silencio, el periodista desistió y abroncó a la actriz: "Cuando se te baje un poquito la fama, platicamos (hablamos) Bienvenida a México". Unas palabras que sentaron muy mal a Ester, que le contestó de malas maneras: "Cuando seas educado, hablamos".

ESTER EXPÓSITO IGNORA A UN REPORTERO Y ESTE LE CONTESTA: "Cuanto se te baje un poquito la fama hablamos" pic.twitter.com/LgsOBkp1g1 — Jorge Ruiz (@JorgeRBarranco) March 9, 2022

La actriz ha recibido multitud de críticas en México por su actitud de "diva" ante la prensa, a pesar de que su carrera no ha hecho más que comenzar y en aquel país apenas es conocida por su trabajo, sino por su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer. "¿Se le subió la fama?", se preguntan desde la televisión mexicana. Sin embargo, hay quien defiende a la joven y entiende su situación, ya que acababa de aterrizar y no está obligada a contestar a las preguntas de los periodistas.

No es la primera vez que Ester Expósito viaja allí ni protagoniza alguna polémica. A la actriz no le gustó nada cómo comportaron unos fans que la recibieron en el aeropuerto y decidió taparse la cara cuando les vio. "No ha habido ningún problema, en México no hubo problemas, solo una aglomeración de 20 personas infringiendo las normas de la distancia de seguridad conmigo y entre ellos, pero yo con mis fans... Siempre tengo un momento para ellos", explicó entonces.