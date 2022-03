¿Dieta o problemas con Kiko Jiménez? Así explicó Gloria Camila su drástica pérdida de peso

Tras el 'reportaje' más atrevido de Kiko Jiménez en el programa de Sálvame, en el que intentó hablar con José Ortega Cano durante la presentación de la temporada de toros en Las Ventas, Gloria Camila Ortega arremetió duramente contra el que fuera su pareja. "Durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos. A mi padre le han venido palos por todos lados y él siempre se ha mantenido al margen", explicó muy dolida.

Sin embargo, la versión sobre su drástica pérdida de peso era muy diferente en 2020. En un vídeo publicado en el canal Mtmad, la hija de Ortega Cano explicó cómo había perdido 15 kilos se mostró muy molesta con los medios y con algunos comentarios sobre su peso. "Cuando salía este verano, unos titulares de ‘Gloria preocupa a sus seguidores por su delgadez’... Pueden pensar que estoy enferma o que estoy bulímica o que estoy rozando la anorexia. Son cosas muy, muy fuertes", denunció entonces muy molesta sobre las especulaciones en torno a una posible enfermedad.

"¿Antes era gordita, ahora estoy más delgada y preocupo por mi delgadez? Chicas, hay veces que dicen que la mejor dieta es dejarlo con tu pareja. Cuando me pasó, mi estómago, por los nervios, el estrés, el malestar, el dolor y todo lo que acumulas, se cerró", explicó sobre la ruptura con Kiko. La hija de Rocío Jurado explicó que estuvo tres semanas comiendo poco y acudió dos veces al psicólogo, pero una vez abandonó Madrid, se empezó a encontrar mejor.

Una vez llegado el verano, alejada de las preocupaciones y rodeada de sus seres queridos, su estómago se fue asentando y tolerando la comida. "Ya me apetecían más cosas, tenía más apetito y todo volvió poco a poco a la normalidad. Me quedé muy delgada, pero es cierto que tampoco estaba, guau, súper delgada. De hecho ahora peso menos que entonces", añadió. Una versión que dista mucho de la que dio en el programa Ya son las ocho.

Paso por Supervivientes

Tras el paso de su padre Ortega Cano por la cárcel, la joven vivió una etapa muy mala. Según contó, pasó de pesar 49 kilos a 65. Gloria se fue a vivir a Sevilla y relata que en ese momento le daba todo igual y que su preocupación era su tienda: "Allí estaba siempre para arriba y para abajo, no tenía ni una rutina alimenticia ni nada y ahí fue justo cuando decidí ir a Supervivientes. Puedo recuperar el dinero perdido y perder los kilos ganados", se propuso.

Tras perder ocho kilos en su paso por Honduras, todavía no se veía bien. "No sé por qué, pero ahí no se me notaba tanto que había adelgazado. Físicamente, en la tele no lo notaba y yo tenía muchísimo complejo. Yo sabía que había engordado lo más grande y que ese no era mi cuerpo". La hija de Ortega Cano decidió acudir a un nutricionista para que le dieran unas pautas. "En vez de comer seis veces al día, pasé a comer a unas horas fijas y a hacer las comidas bien. Dejé de comer pasta por las noches, arroz... Hay que saber cómo combinar todo y cómo organizar tus comidas", ha contado a la vez que ha desvelado que empezó a notar el cambio inmediatamente.

A parte de adelgazar, consiguió perder mucho volumen: "Cada vez bajaba más y más la talla de mi ropa. Acabé en una 34, que es una S". Fue a partir de ahí cuando se fue motivando aún más y descubrió el pilates por recomendación de una buena amiga: "Vas definiendo el cuerpo, defines el cuerpo y el músculo".

Además, la joven había empezado a recibir sesiones de maderoterapia, todo un descubrimiento para ella: "Hace que tu cuerpo esté alterado y en movimiento. Te mueve la grasa y te la sitúa en otras zonas del cuerpo donde es más fácil expulsarla". Posteriormente, comenzó a hacer dietas depurativas para eliminar toxinas y a tener unos hábitos constantes. "Se trata de comer a tus horas, sano y lineal, sin altibajos. Yo no paso hambre", aclaró.

Para terminar, ha querido mandarle un mensaje a todos sus seguidores y recalcar que lo importante es quererse, mimarse y ser feliz contigo mismo. "Espero que os ayude mi experiencia. No hay que saltarse comidas ni comer fuera de esas comidas. Gracias por estar presentes en mi Instagram cada día. Siempre me escribís y me apoyáis y os lo agradezco mucho", ha dicho al final de su vídeo.