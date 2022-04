La puñalada a David Broncano durante un atraco que podría terminar en cáncer

El cómico David Broncano ha relatado las dos veces que ha sufrido un apuñalamiento en su vida. Ha sido en La vida moderna, de la Cadena Ser, y aunque ambas anécdotas no son exactamente nuevas, han generado igual revuelo en la audiencia.

Dijo Broncano que la primera vez fue durante un atraco y la segunda, "en otra cosa… un apuñalamiento flojo, entre amigos", dijo con sentido del humor. La primera vez, la grave, fue hace ahora 13 años, cuando fue atracado en la calle junto a su pareja en aquel momento.

"Hubo un atraco y en el forcejeo para evitar la movida", contó David Broncano. "Me resistí demasiado y tengo dos cicatrices" fruto de un apuñalamiento con navaja. Y justo ahora, en una consulta con el dermatólogo, "una de las cicatrices se ha hinchado y el dermatólogo me ha dicho que me la vigile porque puede generar movidas".

Broncano, no sin sentido del humor, aseguró en el programa que "a ver si aquella persona no me mató de una puñalada y me va a matar de cáncer 20 años después".

