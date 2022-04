Sofía Cristo ataca como nunca a Nagore Robles: "Me da vergüenza ajena"

Sofía Cristo visitó esta semana el plató de Viernes Deluxe para mostrar el resultado de su última operación estética y mostrar al público su nuevo rostro. La hija de Bárbara Rey también abordó temas relacionados con su vida, uno de ellos su ruptura sentimental con Nagore Robles, tema del que hasta ahora no había dado muchas explicaciones. Y es que después de un intenso romance, llegó una ruptura en la que faltaron reproches y cruce de acusaciones. No obstante, ambas se quedaron con lo positivo y durante años lograron mantener una buena relación de amistad que con el paso del tiempo se ha roto.

Pese a que Sofía reconoció que Nagore fue uno de los grandes amores de su vida, cuando el programa le enseño un vídeo de esta llorando en redes sociales por su ruptura con Sandra Bárneda, la hija de Bárbara Rey se mostró muy crítica: "A mi me da un poco de vergüenza ajena. No comparto este tipo de publicaciones. Hay mucha hipocresía en todo esto. Personas que no quieren salir con sus parejas, que no quieren que se hable de ellos, pero suben fotos felices a las redes sociales.

Kiko Hernández recordó a Sofía que Nagore estuvo a su lado en los momentos más complicados de sus adicciones, algo que no gustó a la invitada: "Igual mientras me recuperaba en una clínica ella ya estaba con otra persona rehaciendo su vida", dijo. "Nagore y yo nos enamoramos porque estábamos las dos en una etapa de mucha fiesta y mucho desenfreno. No solo yo, ella también. Entró en un reality y a mí se me fue de las manos. A mí no me gustaba como me trataba ella y a ella no le gustaba cómo era con el consumo. Luego, hubo terceras personas por mi parte y también por su parte, porque cuando yo ingreso ella empieza una relación y nadie me lo cuenta", detalló.

También explicó que durante su rehabilitación, las terapeutas prohibieron a Nagore visitarla porque sabían que ya estaba con otra persona: "Cuando yo salí del centro la relación fue muriendo por el consumo, por el desamor… No me gustaba como me trataba es una persona con mucho temperamento y mucho carácter (…) Hemos tenido una buena relación muchos años, pero al morir mi amiga Pipi ya no hay nada que nos una. No quiero ser su amiga, no comparto ni su forma de ser ni me gusta la nueva Nagore. Me tiene bloqueada en todo y se lo agradezco. Mi madre siempre ha intuido muchas cosas con ella".