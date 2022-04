Bertín Osborne en esRadio: "Feijóo me ha contado su vida a calzón quitado"

Bertín Osborne acudió a la crónica rosa de Es la mañana de Federico para hablar largo y tendido de su aniversario musical -cumple 40 años en la música- y su labor televisiva en Telecinco, donde este sábado entrevistará al líder del PP Alberto Núñez Feijóo.

Bertín, que dará un concierto el próximo 9 de mayo en el Teatro Calderón de Madrid para celebrar tan señalada fecha, contó detalles en esRadio del disco que presenta ese mismo día del concierto madrileño, punto de inicio de una "gira larga" donde acudirá a "sitios muy bonitos".

No obstante, el cantante y presentador también bromeó con su vida privada tras su divorcio de Fabiola Martínez y la atribución de algún falso romance en este tiempo. "Mi corazón está totalmente soltero y por mucho tiempo espero. No tengo ni el más mínimo interés". Y, preguntado por sus ligues y si "pirulea" mucho, aseguró con humor: "No te quepa duda, me lo estoy pasando de miedo".

Superado ya el coronavirus -que superó sin mucho problema- y el post-covid, "que sí me ha pegado un poco de cansancio y agotamiento porque no paro de hacer cosas. Y al final no tiene días para recuperarte. Hay días que me levanto que casi no me puedo levantar de cansancio, pero otros no". Las grabaciones televisivas, además, "son muy cansadas, sobre todo la de Andalucía que es de pie todo el tiempo.

Y son cinco o seis horas de grabación". Sobre el programa Mi casa es la tuya de este sábado, en el que entrevista a Feijóo, dijo que ha quedado "muy interesante". "Me ha contado su vida a calzón quitado, cosas de su infancia y juventud que la gente se va a quedar muy sorprendida". Y con su pareja, que no participa en el espacio, está "fenomenal".

Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, "tres políticos tan distintos entre sí siendo del mismo partido", sí estarán presentes en el programa. "La opinión de los tres era el día y la noche, Isabel se tiraba como una fiera, Juanma que es bajo perfil y lo hace todo con mano izquierda; y luego Alberto que es pragmático".

"Él está aquí se ha venido a Madrid haciendo una renuncia bestial, él con su mujer y su niño pequeño, por responsabilidad. Porque si no no lo hubiera hecho", dijo Bertín en Es la mañana de Federico, haciendo referencia a la discreta esposa de Feijóo, Eva Cárdenas. "Me acabo de casar, tengo un niño pequeño… Me ha costado personalmente un disgusto horroroso y tengo otro tipo de problemas, pero no tengo más remedio que hacerlo", dijo poniendo en boca de Feijóo el relato de su situación personal. "La gente no le conoce, su vida y su infancia es durísima. Así la gente entenderá por qué votó a Felipe González", dijo al respecto del líder del PP.

Eso sí, el programa termina su temporada este sábado. "Con Feijóo acabo", dijo sobre la temporada del programa, que cada vez presenta nuevas dificultades. "Llevo 150. No hay tanta gente. Hay gente que hoy o mañana lo puedes hacer porque es noticia, pero personajes más allá de eso no es tan fácil. Y que a Telecinco le guste, y a la productora. Que el personaje quiera ir. Ya no es fácil después de tanto seguir encontrando gente de primera línea".

Sus conciertos y el regreso de El Puma.

Respecto al concierto, Bertín piensa que no tiene "nada que ver" el nuevo panorama post-pandemia, con gente sin mascarilla y pudiendo moverse. "Todo ha sido complicado para todos, todo el mundo lo ha pasado mal estos años". Y adelantó que "viene José Luis Rodríguez El Puma, cantaremos juntos en Starlite. Él está muy bien, fenomenal, aunque estuvo a punto de morir enganchado a una máquina y llegó el trasplante cinco días antes de que se muriera", desveló.

El concierto tendrá canciones suyas "de siempre" y otra parte de rancheras, con un coro de niños con discapacidad que "cantan divinamente" y estarán presentes el concierto del día 9. Entre ellos, su hijo Kike, que tuvo con Fabiola Martínez. "La ilusión de un niño con discapacidad es que le traten como un día normal. ¿En base a que ley puedes prohibir a un niño que vaya a cantar a un escenario si eso es lo que quiere?", dijo sobre algunas proposiciones políticas recientes.