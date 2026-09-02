Federico entrevista a Abascal por Ceuta: "Hoy es el momento"

"¿Qué razones hay para acudir a las manifestaciones de hoy?", ha arrancado Federico Jiménez Losantos su entrevista a Santiago Abascal en Es la Mañana de Federico. "Hoy no importan permisos ni convocantes, hoy los ceutíes tienen que ver que todos los españoles de cualquier tipo de ideología y de toda España están con ellos y que no olvidamos ni la invasión ni la traición que han sufrido y que no estamos dispuestos a soportar que el Gobierno les ha abandonado, pero que sí pueden saber que el pueblo español está con ellos", decía tajante Abascal.

Para el líder de Vox, "Ceuta es la bola de cristal en la que se puede ver el futuro de Murcia, de Almería, de Granada, el futuro de Córdoba, el futuro de muchos sitios de España, que es el mismo si no reaccionamos. Hoy tenemos que salir a la calle para demostrar que quien colabore con esta invasión sienta el rechazo del pueblo español y todo el peso de la ley", añadía.

Posteriormente, Santiago González, en La República de los Tontos, se mostró gratamente sorprendido de que Abascal entrara en directo en el programa, a lo que Federico respondió: "Hoy es el momento".

Además, el líder de Vox recordaba la entrevista de Sánchez en la SER y destacaba que "lo que es llamativo es ver el ánimo exculpatorio a Marruecos, que sin duda alguna es el responsable de esta guerra híbrida a España en forma de invasión", sentenciaba. Algo que vino, en la misma entrevista, sucedido inmediatamente de un ataque injustificado "al jefe del Estado español", lo que para Abascal demuestra que Sánchez 'no sirve a los españoles. Y hoy sabemos que Marruecos está detrás de ellos. El Gobierno lo sabía y no ha hecho nada para detenerlo y sigue hablando de la alianza y de amistad con Marruecos, lo que es intolerable'.

Para Abascal, es muy importante que se produzca el debate sobre si "Sánchez está traicionando a los españoles o si Sánchez está sirviendo al reino de Marruecos. Si lo sabía o no lo sabía" y además, "debe producirse en el Parlamento" porque "todos los diputados deben retratarse", incidía.

En cualquier caso, para Abascal, independientemente de las ideas políticas de cada uno, "hoy debemos estar todos absolutamente unidos en la calle como un solo hombre defendiendo nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía y ayudando a los ceutíes a resistir para que sepan que todos los españoles estamos detrás de ellos".

"Está dispuesto a robar las elecciones"

Federico Jiménez Losantos ha preguntado a Abascal por esa obsesión de Sánchez por tratar de evitar "pasar por el fielato de los votos" y el vértigo que esto da, porque "cada vez hay más gente que cree que este es un tipo peligrosísimo que se puede llevar por delante la monarquía y lo que sea menester", a lo que el líder de Vox contestó: "Creo que tenemos motivos para tener mucho miedo de Pedro Sánchez porque no tiene absolutamente ningún límite moral ni le importe ningún límite legal y porque está dispuesto a todo para mantenerse en el poder y tapar sus corrupciones, sus mafias y sus traiciones".

Añadía que "Pedro Sánchez está dispuesto y es capaz de robarnos las elecciones y no debemos menospreciarlo. No podemos pensar que Europa nos va a salvar", advertía y añadía que por este motivo tenemos que actuar con todas las herramientas a nuestro alcance. Y hoy tenemos todos la responsabilidad de la unidad para poder librarnos de él y librar a España de un futuro absolutamente negro", concluía.