Abascal coincidirá con Feijóo en la protesta de Madrid para defender a Ceuta

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a la protesta que tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, en Madrid, en defensa de Ceuta. Será a las 20:00 frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles. Es también el lugar elegido por Alberto Núñez Feijóo para apoyar con su presencia la concentración, por lo que ambos compartirán espacio y protagonismo para apoyar a los ceutíes en el Día de Ceuta. El líder del PP visitará, además, la ciudad por la mañana.

Las protestas han sido convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 20:00 en todos los Ayuntamientos de España. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha apelado a la "unión de fuerzas" para hacer frente al Gobierno y ha dicho que, en su caso, sí salen a la calle para "señalar a los culpables", después de que el PP haya dicho que son concentraciones de apoyo, pero no en contra del Ejecutivo.

El PSOE ha llamado al boicot de estos actos asegurando que se trata de concentraciones en contra de Pedro Sánchez, no solo de apoyo a Ceuta. El partido ha enviado una carta a sus cargos municipales para advertirles de que no acudan a estas protestas.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apelado a todos los españoles para que asistan a estas concentraciones en defensa de la ciudad, dando también las gracias por el apoyo que ha recibido de los ciudadanos. Las protestas se celebrarán a unas horas de que Pedro Sánchez acuda al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sobre la invasión el jueves, más de un mes después del asalto.