Las razones de Julia Roberts para alejarse de todo cuatro años

¿Qué motivos tenía Julia Roberts para estar semiretirada del cine durante nada menos que cuatro años, siendo una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood? Ella misma lo explicaba en las páginas del New York Times, del que extractamos brevemente el contenido de su entrevista: "No me ofrecían comedias como otras que protagonicé y, además, quería estar todo el tiempo posible junto a mis hijos, que me necesitaban". Ha vuelto a situarse ante las cámaras y en el otoño próximo está ya anunciado el estreno de la que va a ser su reaparición en las pantallas, donde la podremos ver junto al afamado George Clooney.

Julia Roberts tiene cincuenta y cuatro años. Natural del estado norteamericano de Georgia. Sus padres tenían un estudio de interpretación. Se divorciaron cuando ella contaba cinco años. En su primera juventud Julia pensaba ser primero veterinaria. Luego cambió de idea y cursó estudios de Periodismo. ¡Cuanto nos hubiera gustado ser colegas suyos! Pero acabó dedicándose al cine. Y no hay nada más que repasar algunos títulos de sus películas más vistas para comprender por qué en el año 2000, tras protagonizar Erin Brockovich, que le deparó un Óscar, estaba considerada la actriz mejor pagada de Hollywood. Percibía ya por cada película la friolera de ¡veinte millones de dólares! Esa situación la mantuvo hasta que nueve años después la superó Sandra Bullock.

Aunque también intervino en filmes de tipo dramático e intriga como el citado líneas arriba, Julia Roberts es fundamentalmente una actriz especializada en la comedia romántica. Recuérdese, si no, Pretty Woman, de 1990, donde formó una deliciosa pareja con Richard Gere. Lo mismo que, siete años después, le ocurrió en La boda de mi mejor amigo, ahora acompañada de Dermot Mulroney. Otro pelotazo en taquilla resultó ser Notting Hill, rodada en tal barrio londinense junto al encantador Hugh Grant (aunque para los reporteros sea un tanto agresivo), fechada en 2001. Y ya en el nuevo siglo XXI se integró en un largo y brillante reparto en la divertida Ocean´s Eleven, donde tuvo a su lado a George Clooney. En argumento de otro género está El informe Pelícano, de 1993, coprotagonizada junto a Denzel Washington. La filmografía de Julia Roberts es amplia. Se enamoró más de una vez de los actores con los que trabajaba.

Tuvo romances con Daniel Day Lewis, Liam Neeson, Dylan McDermott (su compañero en Magnolias de acero en 1989) y algunos otros con los que hasta planeó su boda. Fue el caso de Kiefer Sutherland, al que conoció rodando Línea mortal, llegando a anunciar su enlace el 14 de junio de 1991. Que se fue al traste en cuanto en vísperas del acontecimiento ella se enteró de que su novio la engañaba con una bailarina de "strip-tease". Entre 1991 y 1992 estuvo junto a otro actor, Jason Patric. Y ya, buscando cierta estabilidad sentimental, decidió casarse en 1993 con un cantante de country, Lyle Lovett. Pero su matrimonio naufragó a los dos años. Y después se enrolló con la estrella de la serie Ley y Orden, Benjamin Bratt entre 1998 y 2001. Un poco harta de no encontrar al hombre adecuado creyó hallarlo al entablar amistad con Daniel Moder, cámara en la película El mexicano. Proyectaron la boda aunque existía un inconveniente. Y es que este profesional del cine, hijo de un productor, tramitaba su divorcio pero su primera esposa, una maquilladora de origen argentino, Vera Steimberg, le ponía muchas dificultades. Al saberlo, la impetuosa Julia Roberts inició una campaña particular para que ésta cambiara de actitud. Se puso una camiseta con unas letras estampadas que llevaban esta leyenda: "A low Vera", juego de palabras en inglés de tono sarcástico. Y con esa vestimenta, Julia se paseó por las televisiones hasta que la tal Vera acabó cediendo y así pudo celebrarse la unión entre aquella y Daniel Moder. Tendrían tres hijos, dos de ellos mellizos.

La carrera cinematográfica de Julia Roberts continuó viento en popa. Nuestro compatriota Javier Bardem la tuvo entre sus brazos en 2010 en la película Come, reza y ama, pero no piensen mal, puesto que ambos fueron fieles a sus respectivas parejas. Javier, desde que se casó con Penélope, no creemos la haya engañado nunca, aunque ocasiones, las ha tenido, para qué vamos a engañarnos. Ese mismo 2010, Julia estuvo invitada al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegado 2018 fue cuando Julia se percató de que ya no le llegaban guiones apetecibles, como aquellas comedias del pasado. Y tras rodar la película Ben Is Back cortó por lo sano y se retiró momentáneamente. Influyó muchísimo que su vida familiar iba resintiéndose un poco, sus hijos en edad de adolescencia requerían su presencia en el hogar y asimismo su marido, dados sus compromisos profesionales, se lamentaba de verla poco tiempo. Fue cuando la estrella decidió recuperar el tiempo perdido, ocuparse de las labores caseras, llevar a sus retoños a la escuela y estar el mayor tiempo posible junto a Daniel. Residen en un rancho de Nuevo México. Se supone que quien más ingresa en la caja familiar es ella, cuya fortuna se estima en doscientos millones de dólares.

La multinacional Netflix le insistió para que participara en 2021 en una serie, Leave the World Behind, y ella aceptó, porque ese trabajo no le restaba tantas horas como el cine. El pasado reciente 24 de abril comenzó también a emitirse otra serie, previo pago, de pocos capítulos, en los Estados Unidos, y España titulada Gaslit, donde su personaje era Martha Mitchellen, que existió realmente y fue denunciante en el caso Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon. Un envejecido Sean Penn, por la caracterización a que tuvo que someterse, la acompañó en el reparto.

Finalmente es cuando ha ocurrido la reaparición cinematográfica de Julia Roberts en Ticket to Paradise, historia de una adolescente que, en un viaje de turismo a la isla de Bali se siente atraída por un joven con el que precipitadamente decide contraer matrimonio. Enterados los padres de la chica, que están divorciados, se trasladan urgentemente a Bali para disuadirla de esa boda. Luego resulta que esos padres se reconcilian. Pareja en la que Julia ha vuelto a reencontrarse con George Clooney en esa película que, como decíamos al principio está ya confirmada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el próximo mes de octubre. En España no sabemos todavía cuándo podamos verla. Y así, contemplar tras su ausencia a una Julia Roberts con esa amplia sonrisa que nunca le ha abandonado en la vida. Es muy generosa con sus aportaciones a entidades benéficas. Su religión fue desde niña la católica aunque en los últimos tiempos también se interesó por el hinduismo. Bellezón de cine, como suele decirse.