La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para analizar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la demanda de Rocío Flores contra La Fábrica de la Tele por difundir un documento judicial de cuando era menor, entre otros fenómenos judiciales recientes derivados del documental de su madre, Rocío Carrasco.

Y es que, según Federico Jiménez Losantos, "todo ha cambiado con Rocío, el rollo patatero de Rocío Carrasco lo ha cambiado todo porque ha metido la política en la ley y creado una serie de actuaciones que antes no se extremaban. Llevaron tan fuera de la crónica rosa algo que era crónica rosa que lo hemos perdido de vista", dijo el director de Es la mañana de Federico en esRadio.

La consecuencia, que "los jueces han empezado a trabajar", dijo en relación a sentencias como la de Antonio David y el último progreso en torno a la demanda de Rocío Flores, publicada en Telecinco y otros medios de comunicación. "Estamos -dijo- en una época nueva donde lo visual tiene importancia y la sugestión puede acabar con tu prestigio o arruinarte. Matices que ahora alguien entiende. Los jueces tienen que hacer su oficio porque los órganos reguladores no lo hacen".

Y en relación al caso de Rocío Flores, "cuando se emite esa sentencia de un juzgado de menores, que no es un juzgado normal, que es un acuerdo con respecto a lo que tiene que hacer la niña pero no es una sentencia con juicio formal porque ella es menor de edad, no es responsable jurídicamente y no puede votar, eso no se puede publicar. Sencillamente no se puede publicar", dijo Jiménez Losantos sobre los presuntos delitos cometidos.

"Salvo la Familia Real no se me ocurre ningún caso que sí se pueda. Y en ese caso es discutible pero inevitable", explicó sobre posibles excepciones. Federico calificó de "metedura de pata de la empresa" la publicación de esos datos que suponen meterse en un "asunto muy delicado". Todo se debe, no obstante, a un precedente que es el de Rocío Carrasco, que "ha cambiado los tiempos de todo y para mal. Hay menos libertad y menos margen".