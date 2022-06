Shakira podría haberse ido de España

Era una crónica de una muerte anunciada. Desde que comenzaron los rumores de distanciamiento y separación, Shakira y Piqué han estado guardando silencio, pero algo hacia presagiar que esta vez no sería como las anteriores. Este sábado, la agencia de comunicación de la cantante emitía un comunicado confirmando lo que era un secreto a voces: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando".

Tras casi doce años de relación sentimental y dos hijos en común, ambos pedían respeto para su privacidad y confesaban en ese escueto comunicado que su prioridad son sus hijos.

En cambio, Europa Press ha hablado con Lucy Mebarak, hermana se Shakira, y ha revelado los detalles de cómo se encuentra la cantante ahora que ya ha hecho pública su separación. Confiesa que la separación de Gerard Piqué con Shakira es algo que era previsible.

Todavía no ha podido reunirse con su hermana desde que se hiciese pública su ruptura: "No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía". Lo que más ha llamado la atención es que la cantante podría habría abandonado el país para tomar distancias con el que ha sido su pareja durante estos años: "Está recuperándose, está fuera del país" y confía en que Shakira pueda volver pronto a España: "Yo creo que sí".

Tras estas declaraciones de la hermana de Shakira, es evidente que la cantante está pasando por un momento delicado sentimentalmente. Según estas palabras, Shakira podría haber puesto tierra de por medio, para así apartarse del foco mediático, e irse fuera de España durante estos días.