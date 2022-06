Los Mohedano desafían a Rocío Carrasco y preparan su propio homenaje en Chipiona

Tras el anuncio de la inminente apertura del museo de Rocío Jurado en Chipiona y el viraje de Luis María Aparcero, que llegó a un polémico acuerdo con Rocío Carrasco dejando de lado a Gloria Camila, la asociación y el resto de los Mohedano, la familia responde.

Y lo hace con Gloria Camila ultimando ya los detalles de su propio homenaje a su madre en mismo municipio de Chipiona. Será en un evento organizado por la propia hija de Rocío y Ortega Cano y la Asociación Cultural RJ La Más Grande, la misma a la que Aparcero y Carrasco dieron la espalda tras años de trabajo para conservar el legado de la artista.

Este miércoles 22 de junio a ls 20:30 hora tendrá lugar en el aterriza del Hotel Sur de Chipiona un evento en el que todo el que quiera apoyar libremente la causa podrá presentarse.

"Aprovecho para daros las gracias a todos por mantener el recuerdo vivo, por quererla, admirarla, y adorarla tantísimo", dice Gloria en la publicación de Instagram donde aparece, por primera vez, posando junto a la tumba de su madre.

En una publicación donde no menta a nadie más que a su madre, pero que resulta evidente a modo de reacción a acontecimientos recientes, Gloria dice que "luchamos día a día para que tenga la memoria tan grande y activa como era ella, luchamos para que tenga lo que se merece, luchamos por lo que ella querría también, luchamos por que tenga su recuerdo en un Museo en el pueblo donde ella nació, y se refería como lo que era, sus pilares".

El objetivo -continúa- que "todo el mundo pueda conocerla a través de sus pertenencias, fotos, etc. Para aquellos que no pudieron conocerla, para aquellos que nacieron después y poco a poco la quisieron como si lo hubiesen hecho estando ella en vida, para todos aquellos que viajan desde muy lejos para poder admirarla un poco más, ¡para todos aquellos que la amamos!"

Y finaliza con una clara indirecta a todos aquellos que han estado impidiendo los homenajes durante mucho tiempo para capitalizarlos ahora ellos mismos: "En fin, lamentablemente no somos dioses y sobretodo no tenemos la potestad para hacerlo posible .. nosotros no, pero hay quien si, y aún estamos esperando".