Jedet sufre las primeras consecuencias de criticar la ley Trans de Irene Montero

Jedet ha comenzado a sufrir las primeras consecuencias de posicionarse contra la polémica ley Trans impulsada por Irene Montero. En una entrevista en el programa Las Uñas de Atresmedia presentado por la activista feminista Sindy Takanashi, la actriz transexual se mostró muy crítica con el proyecto de la ministra de la igualdad y con el propio movimiento LGTBI donde asegura que hoy en día "parece que no puedes tener tu propia opinión y eres mala si te sales de lo que el rebaño piensa".

En la charla emitida este domingo en Atresplayer, recordaron una entrevista de Jedet en el año 2020 en la que criticaba la ley de Irene Montero porque "mete en el mismo saco" a las mujeres trans y a las mujeres biológicas o cisgénero: "Dije lo que opinaba y me tacharon de tránsfoba", confesó. En ese sentido, insistió en que existen diferencias entre ambas: "Las mujeres tenemos una unión porque nos discriminan pero luego hay realidades diferentes. Yo no soy lo mismo que tú y no pasa nada", dijo a la entrevistadora. "No sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado, como echarme a llorar porque me miraba al espejo y veía una barba, y yo no voy a vivir nunca cosas que tú vives. En algunas cosas hay que ir de la mano y en otras, cada una tiene su lucha (…) Vamos a dejar de luchar por querer ser iguales, que no lo somos, y vamos a luchar por los derechos que todavía no tenemos. Que nos están matando por ser mujeres trans".

Jedet también señaló que la ley Trans incluye puntos que "hacen daño" a las personas trans: "Claro que necesitamos una ley Trans, pero aquí me vienen cuatro tontos de mierda, me vienen los del colorcito este [morado] y me vienen de hiper modernos y de lo que no se da cuenta mi colectivo es que los están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre e ir de guay, de moderna e inclusiva y lo que está haciendo a mi colectivo es una putada".

Las consecuencias de su posicionamiento

Horas después de salir a la luz la polémica entrevista y debido al linchamiento sufrido en redes sociales por gran parte del colectivo transexual y LGTBI, la actriz emitió un comunicado en el que anunció su decisión de suspender su aparición en el pregón del Orgullo de Granada programado para el 1 de julio. "Dado el acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes durante las últimas horas, decidimos suspender su aparición para dar el pregón en la manifestación del Orgullo de Granada. Agradecemos al Ayuntamiento la confianza depositada en ella", reza el mensaje publicado en Instagram.

Esta no ha sido la única consecuencia que han tenido las declaraciones de Jedet: en las últimas horas la empresa de cosméticos Krash Kosmetics ha anunciado la liquidación de los productos que lanzó con la actriz a principios de año. La propia empresa lo ha comunicado en sus redes sociales ante las presiones de algunos usuarios para que rompiesen su contrato de colaboración: "Toda la colección con Jedet está siendo liquidada en estos momentos en nuestro outlet online", escribieron, cediendo así a las amenazas de boicot que comenzaron a circular por la red social.

Jedet también tiene previsto el estreno de varios proyectos de ficción que podrían verse retrasados debido a esta polémica. La propia actriz ya criticó hace unas semanas lo complicado que era para las personas transexuales encontrar oportunidades en el mundo de la interpretación y esta polémica, generada únicamente por dar su opinión, podría agravar aún más esta situación.