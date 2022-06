Las críticas de Jedet a la ley Trans de Irene Montero: "Está usando a mi colectivo como borregos para llegar al poder"

Con motivo del Día del Orgullo y coincidiendo con la aprobación este lunes de la polémica ley Trans de Irene Montero, el programa Las Uñas de Atresmedia emitió la entrevista con la actriz transexual Jedet, uno de los rostros más críticos con el proyecto de la ministra de Igualdad y con el propio movimiento LGTBI. Sus declaraciones han generado una ola de odio e indignación que llega desde su propio colectivo y por la que ha tenido que rechazar ser pregonera del Orgullo de Granada el próximo 1 de julio.

En su entrevista con la activista feminista Sindy Takanashi, Jedet asegura que hoy en día "parece que no puedes tener tu propia opinión y eres mala si te sales de lo que el rebaño piensa". Ambas recordaron una entrevista de la actriz en 2020 en la que Jedet criticaba la ley de Irene Montero porque "mete en el mismo saco" a las mujeres trans y a las mujeres biológicas o cisgénero. "Dije lo que opinaba y me tacharon a mí de tránsfoba", confiesa.

En este sentido, Jedet volvió a insistir en que existen diferencias entre ambas. "[Las mujeres] tenemos una unión porque nos discriminan pero luego hay realidades diferentes. Yo no soy lo mismo que tú y no pasa nada", dijo a la entrevistadora. "No sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado, como echarme a llorar porque me miraba al espejo y veía una barba, y yo no voy a vivir nunca cosas que tú vives. En algunas cosas hay que ir de la mano y en otras, cada una tiene su lucha", aseguró. "Vamos a dejar de luchar por querer ser iguales, que no lo somos, y vamos a luchar por los derechos que todavía no tenemos. Que nos están matando por ser mujeres trans", se quejó en Las Uñas.

Sobre la ley Trans, como se conoce a la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, la actriz de Veneno opina que "hay puntos en los que a las personas trans nos hacen daño". "Claro que necesitamos una ley Trans, pero aquí me vienen cuatro tontos de mierda, me vienen los del colorcito este [morado] y me vienen de hiper modernos y de lo que no se da cuenta mi colectivo es que los están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos. Irene Montero lo único que quiere es ponerse el pin de progre e ir de guay, de moderna e inclusiva y lo que está haciendo a mi colectivo es una putada".

Primer dardo de Sindy Takanashi y Carmen Jedet a Irene Montero. pic.twitter.com/ooKvfDMn9x — Julen Berrueta (@idazten) June 26, 2022

En este sentido, la actriz denuncia que la ministra no se haya sentado con personas trans a redactar la ley. "Vamos a hacerla entre nosotras", reclama. "O con personas que también discrepen. ¿Es que tiene a alguien que no sea un palmero?", añade la entrevistadora. "Hemos llegado a un punto en el que las cosas son una mamarrachada", dice Jedet.

Como feminista, la opinión de Sindy Takanashi sobre la ministra de Igualdad tampoco es buena. "Cuando me entrevistó Rufián, la siguiente era Irene Montero. Cuando le dijeron a su publicista que me estaba entrevistando, su reacción fue ‘que no se vayan a cruzar porque no sabemos que le pasa a Sindy con Irene pero es un acoso, la odia muchísimo’".

En este sentido, la activista recuerda que lo único que ha hecho es mostrar sus discrepancias con Irene Montero, e incluso se ha intentado reunir con ella en más de una ocasión. "He intentado ponerme en contacto con ella para que me ayude a solucionar cosas que pertenecen a la agenda feminista (...) La ministra, que se supone que es la que tiene que velar por todas las mujeres, a mí no me ha ayudado en nada", asegura.