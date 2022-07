Ana María Aldón rompe sus compromisos profesionales: "Llevo 15 días sin saber de ella"

Ana María Aldón continúa apartada de los medios de comunicación después de salir a la luz la grave crisis que atraviesa su matrimonio con José Ortega Cano. La diseñadora atraviesa una complicada etapa familiar que a punto ha estado de quebrar su salud mental, como ella misma ha declarado a algunos amigos suyos. Por este motivo, decidió retirarse durante unas semanas, rompiendo incluso con quien durante los últimos meses la había convertido en un personaje público de primer nivel.

Hablamos de su hasta ahora representante Marc Florensa, que ha hablado en exclusiva con la revista Semana para confirmar que la mujer de José Ortega Cano ha prescindido de sus servicios, algo que ya se venía rumoreando en los últimos días y que sería parte de un pacto al que habría llegado con su marido Ortega Cano: "Estoy muy perdido. Me he enterado por televisión de que ya no trabajaba conmigo. Llevo 15 días sin poder contactar con ella. Yo le tengo muchísimo cariño y espero que sea algo producto de la situación en la que está y que no sea como se está contando. Quiero que me lo explique, porque aún nadie se ha puesto en contacto conmigo".

El representante de famosos se queja de que debido a esta decisión de Ana María, se ha visto en la obligación de "anular trabajos que ya estaban cerrados" ante la imposibilidad de contactar con ella: "He tenido que avisar a las marcas (...) Tenemos contratos y asuntos pendientes para los próximos 3 meses que no sé cómo van a terminar porque no tengo información de ella". Pese a que asegura sentirse "desconcertado" confía en que pronto pueda recibir "la explicación que se merece" ya que comprende que Ana María no atraviesa un buen momento.

Florensa está detrás del éxito en redes de otras celebridades como Gema López, Raquel Bollo, Belén Esteban, Makoke, Tony Spina, Rosa Benito, Alma Cortés o la mismísima Anabel Pantoja. Gracias a la popularidad que Ana María ganó tras su paso por Supervivientes, Florensa utilizó la misma estrategia que siguió en con Pantoja, con la que logró un millón de seguidores en Instagram, haciendo que pasase de ser la mujer de Ortega Cano a estar en primera línea mediática adquiriendo la independencia económica que pedía desde hace años.