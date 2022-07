Isabel Pantoja zanja la polémica: "No he salido de ningún armario"

El discurso de Isabel Pantoja del pasado sábado en la gala Mr. Gay celebrada en el marco de la fiesta del Orgullo ha dado mucho que hablar. La tonadillera reapareció pletórica y deleitando al público que se acercó a la madrileña Plaza de España para disfrutar de su reaparición.

"Vuestro orgullo es mi orgullo. Soy una más de ustedes", dijo dirigiéndose al colectivo LGTBI, unas palabras que se han interpretado como una ‘salida de armario’, igual que hizo María del Monte días atrás en Sevilla. Pese a que muchos quisieron ver en sus palabras una confesión, lo cierto es que Pantoja se limitó a apoyar al colectivo y a agradecer el apoyo que le han brindado durante todos los años de su profesión. Este martes, después de tantas habladurías, ha decidido zanjar el tema.

Paloma García-Pelayo contó en El Programa del verano cómo está Isabel Pantoja e hizo pública su respuesta a la polémica del Orgullo: "Lo niega rotundamente. Le sienta muy mal que se interpretara como una confesión. Es consciente de que que el público de este colectivo le es fiel desde hace muchos años y simplemente fue un comentario por empatía y por el cariño que les tiene", contó la periodista.

"No he salido de ningún armario. Solo quería empatizar", son las palabras que el entorno de la cantante ha deslizado a García-Pelayo. De hecho, su hija Chabelita dio la misma versión este martes. "Mi madre se refería a que se une a la lucha del colectivo, pero en ningún caso sea ninguna declaración. La polémica ya estaba servida porque todo el mundo estaba esperando lo que iba a decir y hasta antes de dar el discurso ya lo estaban comparando con el que había dado María del Monte", afirmó la hija de la tonadillera.

También su maquillador Alberto Dugarte declaró en redes sociales que no hubo ningún tipo de confesión el viernes. "Me parece ridículo que de un mensaje de apoyo, comprensión y amor a un colectivo se interprete que una persona salga del armario. Señores, ya no es necesario salir del armario, ya bastante difícil es vivir para tener que dar explicaciones a todo el mundo. Yo no veo sexo, yo veo personas, seres humanos, sin raza, sin sexo... No me interesa, solo me interesa que seas buena persona, con buena energía y con amor que dar. ¡Amémonos unos a otros!", escribió Alberto, negando por tanto que Isabel Pantoja se haya declarado gay durante su ambiguo discurso.