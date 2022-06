María del Monte presenta a su novia durante el pregón del Orgullo de Sevilla

María del Monte ejerció este jueves de pregonera de las fiestas del Orgullo de Sevilla. La artista llenó la Alameda de Hércules de la capital andaluza sorprendiendo a todos los allí presentes con su confesión sobre su orientación sexual. Dejándose llevar por la emoción y el cariño de la gente, María del Monte habló sobre la relación que mantiene con una mujer y que hasta ahora había llevado con discreción: "Llevo 23 años protegiéndola".

La cantante de sevillanas reivindicó "la libertad de amar a quién quieras" hablando en primera persona: "A mí, por mí, me da igual hablar. Pero no quiero que la gente sufra. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde/noche aquí", dijo, presentado por primera vez a su pareja.

El público recibió la noticia con aplausos y vítores mientras María del Monte se vino arriba bailando sobre el escenario junto a su pareja y respaldada por otros invitados al acto: "¿Qué pensáis que soy un robot y no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida", reconoció emocionada. "¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás, pero he intentado proteger a esa familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada", añadió, antes de abandonar el escenario.

Se trata de una declaración inesperada por parte de la artista ya que siempre se ha negado a hablar de su vida privada. Durante su última entrevista en televisión junto a Toñi Moreno en Déjate querer, dejó caer que comparte su vida con alguien, pero no quiso ahondar en el tema para proteger a su pareja. "He tenido varios grandes amores, tres o así. Si hubiera tenido un solo amor implicaría que con las demás personas con las que he estado han sido estafadas por mí y no es el caso", habló sobre su pasado amoroso.

Ahora, tras vivir la temporada más complicada de su vida con la muerte de su madre y dos de sus hermanos, María del Monte ha decidido ser más libre que nunca y no esconderse nunca más.