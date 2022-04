María del Monte no acude al 'Deluxe' pero manda un mensaje a Isa Pantoja

"Tenía ganas de hablar contigo con serenidad y el arrojo que dan los años, tenía muchas ganas de estar allí esta noche. Te lo digo en serio", fueron las palabras que María del Monte dedicó a Jorge Javier Vázquez tras conocerse que finalmente no podría asistir a la entrevista que estaba prevista este viernes en el Deluxe. La artista tuvo que cancelar su visita al plató de Telecinco después de realizarse un prueba de coronavirus y dar positivo.

Una entrevista muy esperada ya que, además de ser la primera visita de la artista al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, se habría reencontrado en directo con Isa Pantoja, a la que lleva años sin ver y de la que guarda un cariñoso recuerdo. Aunque confesó que en estos momentos su prioridad es recuperarse, le habría hecho mucha ilusión ver a su ahijada: "Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe", dijo la artista. Isa Pantoja, muy emocionada, respondió con el mismo afecto: "Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer".

María del Monte volvió a dirigirse a la hija de Isabel Pantoja con un cariñoso mensaje: "El cariño no muere, no se compra ni ve vende y permanece por los siglos de los siglos", dijo, provocando el aplauso del plató mientras Isa aguantaba el tipo para no derrumbarse.

Muy discreta con su vida privada, María nunca ha querido dar detalles sobre el motivo de la ruptura de su amistad con Isabel Pantoja, pero siempre ha confesado el amor que siente hacia Isa Pantoja, con la que tuvo una estrecha relación cuando era una niña. "Hace tiempo que no la veo", confesó la cantante durante una entrevista con Bertín Osborne en su programa acerca de cómo está actualmente su relación, a lo que añadió: "Hay cosas que de las que no he hablado nunca y no voy a hablar. A veces, por circunstancias, los mayores metemos la pata. Pero a Isa la adoro".