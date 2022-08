Omar Montes colapsa el centro de Madrid y acaba multado por la Policía

Inmerso en la promoción de su nueva canción 'Si tú te vas remix', Omar Montes hizo este miércoles un llamamiento a sus seguidores a través de redes sociales para que en torno a las siete de la tarde acudiesen a la céntrica Plaza de Colón en Madrid para verle de cerca, conseguir una foto con él e incluso una camiseta o una funda de móvil con el título de su nuevo hit.

Lo que no se imaginaba el artista es que serían miles de personas las que acudirían a su llamada, colapsando una de las columnas vertebrales de la capital y causando tal revuelo que incluso se presentó la Policía para poner orden. A bordo de un Ferrari rojo descapotable y con una llamativa gorra de Gucci, Omar hizo su aparición en la plaza de Colón desatando la locura de sus fans, que no dudaron en rodear su coche mientras él, pletórico, retransmitía el momento a través de Instagram.

Una situación surrealista que acabó con la intervención de varios policías, que disolvieron la 'fiesta' y multaron al ex de Isa Pantoja por no haber pedido el permiso correspondiente para organizar una reunión masiva en el centro de la ciudad. "Ninguno esperábamos esto que ha pasado. No sé si había 6.000 personas, estaba el centro lleno y la gente estaba como loca" contó Omar a Europa Press, sorprendido por su poder de convocatoria y feliz por el apoyo incondicional de sus fans: "Uno al final no se ve tan grande. Estamos número uno con canciones, pero nunca te terminas de creer que puedas liar estos pollos. Yo no me veo lo famoso que soy. Sigo en el barrio, con la misma gente. Dar las gracias a toda la gente que ha venido a apoyarnos, que son los mejores, son los príncipes y las princesas".



Una quedada tan multitudinaria que acabó con el artista sancionado: "Me han puesto una multa fuerte (…) Estaba con toda la gente a tope, se me ha olvidado poner el freno de mano. Pero estaba saludando a la gente y eso, y se me ha ido la olla. ¿Qué le vamos a hacer? Al final se paga", añadió.