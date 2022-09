Olga Moreno rompe su silencio sobre su posible nuevo amor

No es la primera vez que surgen rumores en torno a Olga Moreno y la posibilidad de que la ex de Antonio David haya comenzado a rehacer su vida sentimental tras la separación. En el mes de julio, sin embargo, no se dieron nombres pero sí se aludió a que se trataba de una persona del entorno más cercano a Olga.

Ahora, en el programa Ya es verano de Telecinco, se han lanzado a la piscina y arrojado el nombre de Agustín Etienne, nada menos que el representante de Olga Moreno y otro buen número de famosos y personajes populares de los medios (entre ellos Rocío Flores).

Etienne es el ex de Arantxa de Benito, por lo que sabe muy bien lo que puede suponer mantener una relación sentimental con un personaje mediático. Y Olga Moreno, pese a su discreción natural, lo sigue siendo meses después de la separación de Antonio David.

En declaraciones al diario La Razón, Olga ha negado sin embargo que la relación de amistad con Agustín haya podido ir a más. "No tengo novio, ni quiero. Por lo menos de momento... No sé lo que puede pasar el día de mañana", dice con sentido del humor al diario.

"Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece. ¿Pero con mi repre? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él", dice, concretando todavía más a la periodista Marina Esnal.

No obstante, también se pueden buscar pistas de lo contrario en redes sociales, con Etienne publicando fotos en actitud cariñosa con la ex de Antonio David y comentando escuetamente "ya lo sabes".