Marta Riesco declara la guerra a Olga Moreno: "No es una señora"

Nueve meses después de que Marta Riesco confirmase su relación con Antonio David Flores, tiempo en el que se vio obligada a dejar su puesto de trabajo y a dar explicaciones sobre el tiempo real que lleva con el exguardia civil, la reportera ha explotado por primera vez contra Olga Moreno. Aunque nunca se ha callado respecto a las críticas que ha recibido por comenzar su romance con el colaborador, es la primera vez que alza su voz contra la exmujer de su pareja con la que estuvo más de veinte años.

Marta no perdona a aquellos que tildan a Olga como "el gran amor de la vida" de Antonio David y a ella como una "buscafamosos". Así lo ha hecho saber a todos sus seguidores en una batería de stories en Instagram en los que se defienden de todos aquellos que aseguran que está en televisión por el hecho de ser novia de Antonio David: "Llevo muchos meses (casi un año) enfrentándome a este tipo de comentarios", escribe.

Marta Riesco y Antonio David Flores

"Me resultan cómicas las comparaciones que se hacen entre una y otra pero aún más cuando se dice que 'ella es una gran mujer que no ha querido protagonismo'. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que yo nunca entré en Supervivientes a pesar de las ofertas, nunca me senté en el Deluxe para hablar de mi vida, jamás he concedido entrevistas para hablar de mi vida ni me río de alguien que se quiere casar… Y no, no he recibido un perdón público de nadie de los que decía que yo solo buscaba protagonismo", continúa explicando.

Según la reportera, ha estado cinco meses en nuevos proyectos dentro de la productora Unicorn Content y hace dos semanas ha vuelto a trabajar en el mismo puesto de trabajo: "Pedí ser la que era. Pedí volver a trabajar en igualdad de condiciones que mis compañeros: volver a ser reportera, montar vídeos, locutarlos…". Y sigue: "Si de algo me siento orgullosa es de haber luchado por haber continuado trabajando en la profesión que elegí hace 10 años. Solo mi esfuerzo y mi trabajo me ha llevado hasta aquí".

Olga "no es una señora"

La novia de Antonio David se niega a callarse cuando realizan "comparaciones injustas" con Olga Moreno: "Comparaciones que llevo soportando durante un año. Una no es señora y la otra (yo), un despojo". Asegura que ha aguantado mucho "por respeto" pero no va a consentir que se ponga en duda el amor por su pareja: "Haberme enamorado me ha provocado muchos problemas, los más importantes en mi trabajo. Pese a todas las trabas he seguido adelante, no me he rendido y he mostrado orgullosa mi relación. Porque es mía y me siento empoderada de haber luchado, a pesar del mundo en contra".

Pese a que dice que esto "no va de malas y buenas", recalca que ella nunca ha aceptado ni entrevistas ni exclusivas: "Esto no va de malas y buenas. Lo fácil es posicionarse con lo que parece más débil y arremeter contra la otra sin compasión. Cuando lo hagáis y penséis que yo estoy encantada con ser el foco y ser ‘famosa’ poner en Google cuántas exclusivas he dado y cuántas ha dado la otra y en cuantos realities hemos aparecido y en qué fechas se firmaron. También buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio donde yo no fui invitada pero ella posó junto a él y su familia (ya habiendo reconocido que estábamos juntos)", concluye, recordando aquel controvertido momento en el que Olga Moreno apareció del brazo de su todavía suegra junto al resto de la familia.