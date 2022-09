Susanna Griso, fotografiada junto a un nuevo amor

¡Hola! publica este miércoles una de las exclusivas de la semana: Susanna Griso tiene una nueva ilusión. En realidad son dos exclusivas en una, ya que con este reportaje conocemos que la periodista ha roto con Joaquín Güell, el ex de Cayetana Álvarez de Toledo, con el que salía hasta hace apenas tres meses.

La presentadora ha pasado unos días en Sevilla, ciudad a la que viajó para asistir a los Premios Escaparate, y no se ha escondido durante sus paseos junto a Íñigo Afán de Ribera, su nueva conquista. ¡Hola! publica varias imágenes de la pareja paseando por la ciudad, montando en bicicleta e incluso abrazándose y besándose de forma cariñosa.

Según la revista, Íñigo, a quien sus amigos llaman "Iggy", es un emprendedor que comenzó el el mundo del textil con la firma de camisetas Iggy Ink. Está separado y tiene cinco hijos de edades comprendidas entre los 13 y los 25 años.

Sin embargo, lo más jugoso de esta historia es que Susanna e Íñigo se conocieron hace tres meses en Malta, durante la fiesta de temática pirata que organizó Sandra García Sanjuan. La presentadora viajó hasta allí "ennoviada" con Joaquín Güell. De hecho la revista Semana publicó fotos exclusivas de la pareja disfrutando de una jornada playera. Es decir, que los dos se hicieron ojitos entonces. Para más inri, Iggy coincidió allí con Anne Igartiburu, con la que se le relacionaba entonces.

Los altibajos en la relación entre Susanna Griso y Joaquín Güell han sido constantes. La presentadora de Espejo Público se mantuvo muy discreta desde que salieron a la luz las primeras fotos junto al empresario en octubre del año 2021. Cuando los reporteros le preguntaron entonces por las imágenes junto a Güell y si había algo más que amistad, no pudo parar de reír y exclamó un sonoro "¡qué horror, por favor!", al verse rodeada de cámaras. Al mencionarle el nombre de Güell, aseguró rotunda y divertida: "Nada, no tengo nada que decir, no voy a decir nada".