Las fotografías de Susanna Griso comiendo con el actor del momento

Susanna Griso ha disfrutado de una agradable velada con uno de los actores del momento: William Levy. Después de arrasar en medio mundo con la telenovela Café con aroma de mujer, el actor de origen cubano pasa unas semanas en nuestro país donde está grabando su nueva serie, una actualización del clásico El conde de Montecristo, y ha protagonizado una campaña publicitaria para una conocida marca.

Entre las famosas patrias que se han declarado seguidoras de Levy está Anabel Pantoja, que confesó ver la serie en plena separación con Omar Sánchez para "llorar su pena"; Mercedes Milá, que reconoció estar "completamente enamorada" del cubana, al que dedica post en sus redes sociales; y la presentadora Susanna Griso, que esta semana ha conseguido comer con él.

La periodista de Espejo público ha revolucionado las redes sociales después de publicar varias fotografías comiendo en un restaurante de Madrid en las que ambos se muestran muy divertidos. En dicha publicación Susanna ha escrito: "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy".

En pocas horas, la publicación se ha hecho viral, recibiendo miles de 'likes' y comentarios de todo tipo, entre ellos uno de la propia Mercedes Milá, que seguido la broma de su compañera: "¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Muy mal, muy mal. He enfermado que lo sepas".