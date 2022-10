Gloria Camila emite un comunicado para anunciar una importante decisión

La ausencia de Gloria Camila en la última gala de Pesadilla en la cocina hizo presagiar que no estaba pasando por su mejor momento. Tras su salida del reality de Telecinco, la hija de Rocío Jurado ha tenido que hacer frente a las distintas polémicas que están afectando a su padre: Rocío Carrasco le acusa de no haber dado buena vida a su madre, Ana María Aldón pasea los trapos sucios del matrimonio por los platós de televisión y la recién llegada Patricia Donoso asegura haber tenido algo con el torero durante el comienzo de su relación con la diseñadora. Tal ha sido la presión mediática que Gloria Camila ha decidido abandonar por el momento sus compromisos profesionales en la televisión y ponerse en manos de un profesional para tratar los problemas de salud mental que esto le está ocasionando.

La decisión de apartarse de la pequeña pantalla también se extiende a sus redes sociales, donde compartirá contenido cuando esté preparada: "Hoy me quiero dirigir en especial a vosotros. Siempre me gusta compartir todo lo que me pasa, aunque intento que las mayoría de las veces sea más lo bueno que lo malo. Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error", reza el comunicado que ha compartido en las últimas horas.

Gloria asegura que lleva tiempo reflexionando sobre "los distintos aspectos" que la rodean e intentando "sobrellevar" las situaciones que han ido apareciendo en su vida: "Intento aparentar una imagen que no representaba mi estado real, todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando".

El punto de inflexión en su su vida ha sido el paso por Pesadilla en El paraíso donde se ha dado cuenta "de muchas cosas": "Me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo. No quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto. Entiendo que al ser un personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal. Teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia, e incluso pensando que arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocaba".

Pese a que lleva tiempo intentando que los problemas familiares no afecten a su estado emocional, finalmente Gloria ha tenido que ponerse en manos de un psicólogo: "Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental ni emocionalmente y poder llegara separar mi vida pública de la personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro. Dejaré mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático".

Por el momento, Gloria se centrará únicamente en su vida personal y dejará la profesional de lado. Eso sí, promete a sus seguidores seguir compartiendo fotografías y "pedacitos de su vida" cuando esté preparada para ello: "Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará. Dicho esto, quiero añadir la importancia de la salud mental, no debemos avergonzamos por sentimos en un momento dado deprimidos o tristes. Debemos dar visibilidad y azar nuestra voz. El hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas".

Concluye el comunicado agradeciendo a sus seguidores el apoyo y las muestras de cariño que recibe cada día: "Nos dais vitaminas para seguir luchando", dice en plural, hablando también sobre su padre, quien también habría decidido apartarse de la televisión después de su controvertida entrevista con Ana Rosa Quintana.