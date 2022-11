Sonsoles Ónega habla sobre la polémica salida de Carmen Lomana de su programa

Con la elegancia y el saber estar que la caracteriza, Sonsoles Ónega ha hablado por primera vez sobre la abrupta salida de su programa de Carmen Lomana. Aunque evitó entrar en detalles, sí dejó claro que es una decisión personal de Lomana y que en ningún momento se la ha invitado a abandonar el espacio.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando Carmen Lomana dejó su puesto de trabajo en Y ahora Sonsoles entre quejas de que no le daban tiempo para hablar y mostrando su indignación ante los espectadores: "A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión. Me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo por un plató y que digan: 'Ay, qué vestido más mono'. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no", dijo, señalando después a la directora de ser ser la culpable y dejando fuera a Sonsoles de la polémica: "A la directora nunca le he caído bien".

Aunque Sonsoles Ónega trató de suavizar la tensión, nada ha sido suficiente para que Lomana regrese. "Carmen ha tomado esa decisión y está bien", dijo a Europa Press este viernes en el estreno de Sintiéndolo mucho, el documental sobre Joaquín Sabina dirigido por Fernando León de Aranoa. "La decisión ha sido suya", aclaró, negando que haya sido iniciativa del propio programa.

Sonsoles también ha hecho balance sobre las primeras semanas después de su estreno en Antena 3: "Estamos luchando día a día, los diarios es lo que tiene. Pero estamos muy contentos. No va nada mal la cosa". Lo cierto es que en tan solo unas semanas, Y ahora Sonsoles ha logrado posicionarse en las tarde tardes a pesar de la feroz competencia que supone Sálvame y los concursos de TVE. Un espacio en el que se habla de actualidad, redes sociales y crónica social desde el respeto pero sin dejar de lado la diversión. Y Sonsoles no puede estar más agradecida por la reacción de la audiencia. "Cada día estamos más contentos".