Gran bronca entre Ortega Cano y Ana María Aldón: "Quiere que ella desaparezca de su vida"

Ana María Aldón se ha entregado por completo a su trabajo en televisión y ya no duda a la hora de vender todo lo relacionado con su vida privada: comenzó sacando a la luz las intimidades de su hogar junto a José Ortega Cano, atacó sin piedad a su familia política, compartió en público las desavenencias con su hija Gema Aldón y hace apenas unos días, se sometió a una hipnosis para recordar hechos traumáticos que vivió durante su infancia.

Precisamente esta última intervención de la diseñadora en el programa Fiesta del pasado fin de semana no ha sentado nada bien al torero. Allí Ana María declaró haberse sentido muy sola durante su embarazo debido a la ausencia de Ortega así como el ‘desprecio’ por parte de la familia de su marido con los que nunca ha tenido buena relación. Tras su intervención, ocurrió una gran bronca en la que José le reprocha todo lo que ha contado: "Al terminar el programa, Ortega le echa en cara que ella cuenta una historia que él no vivió así, no cree que ella deba ser tan injusta con su familia y él".

Según una información del periodista Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, el diestro no entendió el término "soledad" al que se refería la madre de su hijo: ""Yo creo que no entendieron el término de 'soledad' que ella decía. Tú puedes estar rodeado y sentirte solo...". El periodista añade: "Le molestó mucho que señalara a su familia y ha expresado que está deseando que la historia acabe ya, que deje de hablar de él y que Ana María se vaya a su nueva casa".

El nivel de tensión en la casa del matrimonio ha llegado a tal punto, que Ortega Cano ya estaría compartiendo con sus seres queridos su deseo de que Ana María se marche a su nuevo chalet: "Por primera vez, él ya expresa claramente y abiertamente a su círculo que quiere que ella desaparezca de su vida".