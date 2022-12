Deshonor y envidia

La princesa Leonor ha tenido una serie de visitas oficiales esta semana entre las cuales llama en especial la atención un encuentro con jóvenes voluntarios de la Cruz Roja. En solitario y con una vestimenta "working girl", sonriente y elegante, a sus 17 años, demostraba la suficiente entereza que se espera de la que será la futura Reina de España. En Instagram (contenedor en el que se cuece el odio y la admiración a partes iguales) diferentes revistas publicaban imágenes e información del encuentro.

Hasta aquí todo es correcto… que si la blazer es de Carolina Herrera, que si lleva unas mechas californianas con efecto natural o zapato plano… bobadas infectadas de frivolidad que, por otra parte, se debe hacer porque es necesidad social conocer estos detalles.

Sin embargo, llama en especial la atención un sinfín de comentarios; la gran mayoría de estos en la misma línea: los dientes de Leonor.

Qué le pasa a la dentadura de la Princesa que no deja vivir en paz a la gente. "Tanto dinero y por qué no se arregla los dientes la niña?", pregunta @nayma__94 comentando el post de la revista Lecturas. "A esta niña hay que llevarla a odontólogo venezolano", increpa @patrociasaldiva. @Josepepeti añade "le podían poner aparato y no tanto lifting a la madre". Y paro aquí porque tendría que rellenar 3 columnas con comentarios vejatorios en esta línea. En el caso de esta revista, hablamos de más de 270 comentarios, entre los que, por fortuna, hay quien defiende y denuncia esta actitud.

Es increíble la escasa moral de todos estos escritos llenos de odio que intensifican los complejos de aquel al que atacan. Por suerte confiamos en que la Princesa no leerá semejante sarta de vejaciones. Sorprende analizar que la mayoría de los comentarios provienen de mujeres y madres en cuyos perfiles se definen muchas como personas felices y alegres, que viven en ese modo zen orgullosas de ser madres, y que la empatía y el respeto brille por su ausencia. Inquieta que esto suceda en una sociedad que pide a gritos igualdad entre hombres y mujeres, que denuncian la hiperdelgadez promovida por la industria de la moda y belleza, y que se proclama como defensora del feminismo. Y después, a la primera de cambio, vomitan su furia contra una niña de 17 años que no hace mal alguno a nadie.

Qué estamos haciendo mal como sociedad para que los que la integran (una parte) se tome la osadía, sin resquemor alguno y sin esconderse bajo el anonimato, de insultar y humillar así a un ser humano, y en concreto a una menor de edad. Con total sinceridad creo que todas esos seres merecen