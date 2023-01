Las vergonzosas palabras de Risto Mejide durante la retransmisión de las Campanadas de Año Nuevo en Mediaset España han tenido respuesta por parte de Ana Obregón. El publicista aprovechó un momento del directo para hablar sobre sus otras compañeras de cadena, la propia Ana y Cristina Pedroche. A la primera la acusó de utilizar la muerte de un ser querido para hacer audiencia y a la segunda de aprovechar su embarazo para generar interés. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia", fueron sus palabras exactas.

Horas después de pronunciar estas palabras, Ana Obregón ha contestado a Risto en su cuenta de Instagram con una demoledora carta: "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen", ha escrito la bióloga en sus redes.

"Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie. Ante tu falta de información te refresco la memoria , durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. En el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito", continúa la publicación que acompaña con una fotografía de Pedroche y ella misma en las Campanadas.

Y concluye: "Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco. Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser Mamá que es lo más bonito de esta vida . Y por supuesto al futuro Papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas".

El publicista no ha tardado en responder a estas palabras en su programa de Cuatro, Todo en mentira, negando que esas palabras fuesen dirigidas a ellas, sino a los directivos que las contratan y utilizan su vida privada para hacer audiencia: "En primer lugar perdón, y no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices (…) En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido un hijo. ¿De verdad se cree que yo como padre puedo aceptar eso?(…) Mi comentario de 'la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia', igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. Esto iba con los que nos ponen allí, los mismos directivos que estaban en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que falleciera tu hijo, y decidieron que tú dieses esas Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo", explicó.

Risto asegura estar "sorprendido" por repercusión de sus palabras y lamenta que Ana Obregón no lo llamase a él directamente: "Me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo, hayas llegado a decir que yo me he reído de que tuvieses que enterrar a un hijo. Me duele, lo siento muchísimo, pero me duele que hayas hecho pública esa expresión. Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado".