Bertín Osborne acudió hace unos días al plató del programa Déjate Querer presentado por Paz Padilla para hablar sobre en qué punto se encuentra su vida meses después del divorcio de Fabiola Martínez. Una polémica charla donde aseguró que no sabe lo que es estar enamorado a pesar de haber convivido 18 años con la madre de sus hijos: "Lo que pasa que tú sientes y quieres estar con esa persona, pero nadie me puede definir lo que es el amor (...) Yo creo que he estado muy bien, a gusto, y seguramente eso debe ser el enamoramiento". A continuación, Bertín añadía: "Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona [...] Estoy fenomenal solo".

Unas dolorosas declaraciones que este viernes tuvieron respuesta por parte de Fabiola en el programa Y ahora Sonsoles donde aseguró que "no reconoce" al que un día fue su marido. La venezolana explicó entre lágrimas que le molesta que el hombre con el que ha vivido casi veinte años y con el que tiene dos hijos en común hable en esos términos de su relación: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho".

Además, desveló que sus sentimientos han sido muy diferentes, pues ella asegura que ha estado muy enamorada, que fueron muy felices y que compartieron momentos inolvidables: "He renunciado a muchas cosas, cambié mucho e intenté adaptarme a una vida que no era mía por amor", dijo, para después añadir que se separó del cantante "estando enamorada" porque sabía que "no había solución" y que "atar a una persona nunca es sano".

El comunicado de Bertín

Las palabras de Fabiola generaron un gran revuelo en las redes sociales que no dudaron en mostrar su apoyo a la colaboradora y recriminaron la palabras del artista. A lo largo de la mañana de este sábado Bertín Osborne ha dado la cara a través de un vídeo pública en su cuenta de Instagram donde matiza sus palabras y deja claro que si se casó con Fabiola fue "porque no podía vivir sin ella": "Yo llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado, como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz (...) Me casé con Fabiola porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido".

Bertín Osborne aclara sus dichos sobre Faboola Martínez. pic.twitter.com/v2uNP1vUFA — Pronto Show (@ProntoShow) February 25, 2023

El cantante confiesa en el comunicado que se casó con Fabiola porque no podía plantearse la vida sin ella: "Yo me he casado dos veces en mi vida y lo ha hecho porque quería hacerlo. La primera era un niño, pero la segunda era un tío adulto. No podía plantearme mi vida sin ella. Ha sido la mejor pareja, madre, una persona íntegra a la que adoro (…) No quiero que esto quede en que he dicho que no he estado enamorado. Quise decir que no he estado enamorado de la forma convencional que todos piensan porque para mí es otra cosa. Yo he estado fundido, muerto por ella. La veo todavía y me dan ganas de apretarla y besarla como una amiga a la adoro".

Concluye pidiendo que no se tomen "de forma literal" sus palabras: "A veces hablo demasiado. Me duele muchísimo que se haya tergiversado o no se haya entendido o yo me haya explicado mal. Espero que ahora haya quedado bien claro".