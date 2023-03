Que Pablo Motos y sus colaboradores de El Hormiguero figuran en la lista negra del ministerio de Igualdad era casi un hecho tras las promociones en las que, sin citarlo, se parodiaba al famoso presentador de Atresmedia desde instituciones gubernamentales.

Por eso, la tertulia posterior al 8 de marzo del programa, con colaboradores habituales como Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, no va a sorprender en tanto todos los presentes condenaron el "estrepitoso fracaso" de Irene Montero, tal y como lo calificó el escritor y pareja de Nuria Roca.

Juan del Val consideró en el programa que entre todos "han convertido el feminismo, que es seguramente el movimiento más importante de los últimos 150 años, en algo antipático". Incluso Cristina Pardo le dio la razón aseverando que "cada vez generan menos ilusión" estas manifestaciones.

Nuria roca abundó en el tema asegurando que "el feminismo es un movimiento independientemente del color, politizarlo tiene que ver con otros intereses, no con el feminismo en sí, al final se pierde el foco".

Tras poner un vídeo de Irene Montero, ministra de Igualdad, hablando del deseo sexual en las mujeres mayores de 50 y señalar que "no ayuda al buen rollo". Nuria Roca, a punto de cumplir 51 los, volvió a intervenir asegurando que "Le diría a la ministra Montero que, a lo mejor, no conoce lo suficiente, con perdón, mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir. Creo que esto es importante que esto se tenga en cuenta".

Y añadió, entre aplausos del público en el plató: "Es que a lo mejor, hasta esta edad, aun a esta edad, no sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir. Me indigno".