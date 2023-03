Cristina Porta comenta las razones tras el despido de Marta Riesco

El despido de Marta Riesco hace escasos días es el último episodio de la crisis de Mediaset. La reportera y novia de Antonio David se vio enredada en las polémicas de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame y otros programas, en contra del criterio de la productora de Ana Rosa Quintana de mantenerse al margen de la política editorial de sus compañeros de cadena y ahondar en la crisis de imagen pública que el grupo, bajo el nuevo mando de Borja Prado, está tratando de atajar.

Uno de los más polémicos fue su rifirrafe en directo con Cristina Porta, reportera del citado Sálvame, en el que Marta Riesco llegó a a pedir la actuación del mismísimo Borja Prado, presidente del grupo de comunicación, y que molestó especialmente en el entorno de trabajo de la reportera, que una vez más demostró obrar por libre.

Precisamente ésta ha reaccionado al despido echando más leña al fuego. "Los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicorn ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respeto máximo hay que tenérselo a la cadena y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso".

"Para mí fue un momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera. Sucedió y me lo encontré, fue provocado, no me lo esperaba. No sabía que iba a tener esta repercusión y que iba a coger esta dimensión", dijo al respecto de su encontronazo con la reportera.

Intentando no ahondar más de lo debido, pero a la vez dejando claro su posicionamiento, Cristina Porta ha tenido buenas palabras para Unicorn, "una productora que trata a sus trabajadores genial, pero hay unas condiciones y trabaja para Telecinco". Un despido que en su momento Marta Riesco calificó de "injusto" e "inesperado", anunciando demandas contra la productora de Ana Rosa.