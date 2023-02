Unicorn Content quiere 'quitarse de encima' a Marta Riesco: "Le tienen pánico"

Primer fin de semana sin la presencia de Marta Riesco en Fiesta. Tal y como anunció la reportera en sus redes sociales, Telecinco ha decidido relegarla de los directos en el programa presentado por Emma García como castigo por su enfrentamiento con Cristina Porta. Se trata de una sanción por parte de la cadena por haberse enfrentado a La fábrica de la tele y nombrar en pleno directo no solo la Operación Deluxe, trama que investiga el espionaje a famosos por parte de la productora, sino también por referirse a Borja Prado, actual presidente del grupo Mediaset.

La propia reportera contó su versión de lo sucedido en sus redes sociales, asegurando que el equipo de Sálvame, con Porta a la cabeza, estuvieron provocándola durante todo el evento celebrado en Las Ventas y por eso reaccionó de esa forma tan desproporcionada. A pesar de sus explicaciones, el grupo de comunicación y la productora Unicorn Content le comunicaron que no podrá seguir haciendo conexiones en directo y sus nuevas funciones serán exclusivamente de oficina.

Esta decisión provocó un fuerte ataque de ansiedad en Riesco, que acudió a un centro médico para pedir su baja, algo que ya había hecho en su anterior enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez hace unos meses. En aquel momento, tras asegurar que Rocío Carrasco la había llamado por teléfono, su productora decidió relegarla a las oficinas que tienen fuera de Mediaset para alejarla de la televisión y evitar que se encontrase con compañeros de La fábrica de la tele. Su incorporación a Fiesta supuso su regreso a los directos que tanto le gustan, trabajo que le ha durado menos de lo que a ella le hubiese gustado.

"Le tienen pánico"

Los distintos programas de Telecinco, incluidos Sálvame y Fiesta, no han tratado este tema, lo que evidencia aún más el malestar entre los jefes de la cadena por la situación vivida el pasado miércoles. El que sí ha hablado es el paparazzi Diego Arrabal, quien asegura que Ana Rosa Quintana, jefa de la reportara, está deseando "quitársela de encima": "No la quiere, no quiere verla. La quiere echar", ha dicho Arrabal en uno de sus últimos directos de Youtube.

Al parecer, la productora estaría "atada de pies y manos" y no pueden despedir a Marta Riesco mientras se encuentra de baja médica: "En la productora le tienen miedo a Marta Riesco. Más bien pánico. No sé si es miedo a lo que pueda contar o qué, pero le tienen pavor", expone sobre Unicorn Content, una de las productoras más importantes de nuestro país y cuyos programas son los más exitosos de Telecinco. Creen que tener entre sus filas a la reportera podría manchar la imagen que se han labrado durante los últimos años.