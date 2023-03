Marta Riesco demandará a la productora de Ana Rosa Quintana por su despido

La salida de Marta Riesco de Telecinco ya es un hecho. Tras haber encadenado sanciones disciplinarias por su comportamiento, ser relegada de los directos del programa Fiesta y encadenar varias bajas médicas por una supuesta depresión, la productora Unicorn Content ha decido prescindir de ella de forma definitiva.

Así lo ha anunciado la propia Marta en Instagram. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017", explica antes de proceder a hacer varias valoraciones. "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social", asegura.

"Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal", añade.

"Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en Unicorn Content y Mediaset los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", confiesa en referencia a sus problemas de salud mental. "Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, Indestructible", sentencia.

Parecía que Marta había vuelto con más fuerza que nunca a su puesto de trabajo, pero tras un viaje a Galicia para grabar un reportaje para Fiesta, la periodista subió varios stories a Instagram desde un hospital en el que tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. Los motivos de su visita al centro médico se desconocen aunque se entiende que pudo tratarse por motivos laborales.

Sobre la inminente salida de Marta de Telecinco habló Diego Arrabal en su canal de Youtube el pasado mes de febrero, asegurando que Ana Rosa Quintana, directora de la productora Unicorn, estába deseando "quitársela de encima": "No la quiere, no quiere verla. La quiere echar", dijo Arrabal en uno de sus directos. Al parecer, la productora estaba "atada de pies y manos" y no podían despedirla ya que se encontraba de baja: "En la productora le tienen miedo a Marta Riesco. Más bien pánico. No sé si es miedo a lo que pueda contar o qué, pero le tienen pavor", expuso sobre sobre Unicorn Content, una de las productoras más importantes de nuestro país y cuyos programas son los más exitosos de Telecinco.