Marta Riesco hace negocio con su desgracia: "Las críticas son unánimes"

Marta Riesco está pasando por un mal momento personal y laboral. Desde que fue apartada de la televisión por enfrentarse en directo a Cristina Porta y mencionar a Borja Prado, presidente de Mediaset España, su estado anímico ha empeorado e incluso ha llegado a confesar que padece una depresión, una enfermedad por la que recibe medicación. La reportera de Telecinco vive a caballo entre Madrid y Málaga, siempre acompañada por su pareja Antonio David Flores, y su perfil de Instagram es su forma de expresarse con el mundo.

Ha sido precisamente en esta red social donde ha anunciado que ha puesto a la venta unas sudaderas con la colaboración de ‘Stop Haters’, una asociación española que lucha contra el acoso en las redes sociales. "Hace tiempo que llevaba pensando en qué podía hacer contra el acoso, contra el bullying... Sabéis que yo lo he sufrido en mis propias carnes y de muchas maneras diferentes (aún hoy sigue presente en mi vida lamentablemente)", escribe, indicando que sus sudaderas tienen mensajes como "Indestructible" o "No tengas miedo".

Marta y sus sudaderas

Este gesto de Marta le ha valido, sin embargo, muchas críticas de los internautas y youtubers que la han defendido del acoso e insultos de La fábrica de la tele, tal y como se ha comentado este lunes en la mesa de la crónica rosa de Es la mañana de Federico. "También hay que ver ciertas actitudes. En esta mesa hemos intentado entender a Marta Riesco pero a mí me está constando mucho después de lo de las sudaderas. Venderlas llorando, con esa actitud lacrimosa y depresiva. Tienes una depresión y hay que tratarla...", opinó la subdirectora del programa, Isabel González.

"Entonces no vendas sudaderas antidepresión", añadió Federico Jiménez Losantos. El director de Es la mañana recordó algunos vídeos de los grandes defensores de Marta Riesco y Antonio David en Youtube, que sienten ahora una gran decepción con la reportera, entre ellos Albert Domènech. "Él dice ‘ya no me creo nada, ni la depresión ni nada’. Hablaba por él. Cuando estás deprimido lo único que quieres es estar debajo de la cama y él habla por experiencia. Es lamentable que digas ‘respetadme, que estoy muy mal... Y ahora compradme sudaderas’. Le falta decir que las sudaderas te curan la depresión", dijo Jiménez Losantos.

"Es un problema de una persona que no sabe en qué mundo está. Antonio David o no le hace caso o no se está dando cuenta de por dónde va. Pero lo de las sudaderas... Pensé que igual alguien encontraba una manera de defenderla pero las críticas [de sus defensores] eran unánimes. Todos dicen ‘te hemos apoyado en todo y ahora nos sales con estas’", sentenció.

Cabe recordar que Marta Riesco forma parte de una larga lista de nombres que han sido vetados en los programas Mediaset. Conscientes de los errores cometidos en el pasado, el nuevo equipo directivo tomó la decisión de dejar de hablar de varios personajes, entre ellos Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y por supuesto, Rocío Carrasco.