La infanta Elena asistió el jueves a la segunda edición de premios de la peña taurina Las Meninas de España en calidad de presidenta honorífica. Y allí no tuvo inconveniente en manifestarse sobre la vida de su padre en Emiratos Árabes, donde ahora mismo le acompaña su hijo Felipe Juan Froilán.

Froilán, que se alejó de esa manera de polémicas nocturnas que empezaban a resultar demasiado habituales, ha logrado establecerse en el mismo país que su abuelo e incluso dar comienzo de manera efectiva a su vida laboral.

Sobre el tema se manifestó Elena de Borbón, que mostro su faceta más cordial y cercana en el hotel Wellington de Madrid, respondiendo a las preguntas de los medios. En declaraciones a Vanitatis, ha comentado que, no obstante, muchas cosas que se han dicho sobre él no son ciertas.

Sin ir más lejos, sobre su asignación económica: "El alojamiento allí se lo paga él con su sueldo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Es un chico con un corazón de oro". La infanta salía así a comentar algunas afirmaciones sobre el alto nivel de vida del joven en el territorio árabe.

También aclaró durante la celebración, en la que resultaron premiados Morante de la Puebla, el Juli, Ángel Téllez y Tomas Rufo, que su hijo no regresará a casa por Semana Santa dado que en Emiratos Árabes no se celebra y, por tanto, Froilán no dispone de días festivos.

La duquesa de Lugo, que en acto coincidió con personalidades patrias como Luis Miguel Rodríguez, también ha comentado, por último, el estado de salud de Juan Carlos I, un tema que colea desde hace años y que para Elena "está muy bien de salud y de todo".