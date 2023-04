Lucha interna en Mediaset tras el radical veto a Alba Carrillo: continúa la masacre en Telecinco

El veto en el seno de Mediaset a algunos de los famosos y protagonistas de su historia reciente continúa. Tal y como enuncia La Razón, la siguiente en la lista sería la madrileña Alba Carrillo, una de sus más polémicas colaboradoras, que se sumaría a un listado cada vez más largo protagonizado por Rocío Carrasco y su familia, el núcleo alrededor de Ortega Cano y otros muchos.

No obstante, según el mismo diario, no todo el mundo en el seno de la compañía quiere amortizar a Alba Carrillo, con la productora de El Programa de AR, Unicorn, insistiendo a la cúpula de la validez de la modelo.

Tras la marcha de Paolo Vasile la nueva dirección desplegada por Borja Prado insiste, no obstante, en renovar su cuadro de polemistas y olvidarse de fuegos como los prendidos por Rocío Carrasco, Sálvame y el tristemente célebre docudrama de la hija de Rocío Jurado. En el horizonte cercano todavía está el juicio a la productora La Fábrica de la Tele por revelación de secretos, que se presume dramático para el futuro del formato.

Alba, quizá adelantándose a este suceso, ya se retiró antes de que la echaran de programas como Ya es mediodía o La isla de las tentaciones, si bien lo hizo en gran parte para centrarse en sus exámenes de criminología. No bastante, no recibió hasta la semana pasada la noticia "oficial" de que no era bienvenida en todo el grupo Mediaset.

En Unicorn, no obstante, luchan para salvaguardar el empleo de Alba Carrillo, siempre polémica y en especial en lo que rodea a su vida sentimental. Su último culebrón, el romance vívido con el casado Jorge López en la fiesta de Navidad de la citada productora.

Mediaset, que busca rehacer su imagen tras una serie de polémicas que se han ido de las manos, va dejando víctimas por el camino y Alba Carrillo -a juicio de Unicorn- no debería formar parte del grupo liderado por Rociíto, Ortega Cano, Gloria Camila, Antonio David y otros, vetados para siempre por la nueva dirección.

No sería, tampoco, la única en haberse incorporado recientemente a la citada lista, con Bigote Arrocet y Georgina Rodríguez sumando sus nombres a los anteriores. Tal y como consideró la periodista Beatriz Cortázar en la crónica rosa de esRadio, "aquí se pueden juntar factores. Gente que tenga un proceso judicial contra la productora o la cadena y a lo mejor por cuestiones legales no se cuenta con su colaboración. Y el caso de Georgina -concretó- lo desconozco absolutamente", dijo, para apuntar más tarde que quizá se deba a ciertos aspectos de su "pasado" antes de la relación con Cristiano.