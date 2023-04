La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pñerez Gimeno y Beatriz Cortázar para analizar todos los temas de la actualidad del mundo del corazón. Acaparado ahora mismo por la sorprendente portada de Semana que muestra a Terelu Campos con quien resultó ser José Luis Sánchez, responsable de Acción Social en el Real Madrid de Florentino Pérez.

Pero no todo es los que parece en esta relación de amistad que, a juzgar por las imágenes, quizá podría cristalizar en otra cosa… pero que ha sufrido un importante revés debido al curso de los acontecimientos.

Así lo contó en esRadio Federico Jiménez Losantos, que describió el estado de Josele -como le llaman sus allegados- como de "pánico cercano al pavor". Citando también como fuente al periodista deportivo de esRadio Juanma Rodríguez, Federico señaló que lo que hay más que una "nueva ilusión" es "espanto, porque él tiene un papel delicado en las relaciones sociales del Real Madrid, en las relaciones con las peñas y las visitas de los futbolistas a los hospitales a ver niños, por ejemplo".

Jiménez Losantos fue más allá: "Ayer hablé con Juanma Rodriguez, que es amigo, y dice que no hay nada de nada. No hay absolutamente nada. Solo el estado de pánico que este hombre que nunca ha estado en nada, que se dedica de forma anónima a cosas benéficas", dijo, señalando su inexperiencia con la prensa. "No hay nada salvo el estado de terror porque le han llamado de seiscientos sitios y el hombre, como no tiene escuela en esto, no sabe qué decir. Cualquier palabra se puede interpretar. Un matiz le cuesta todo. Y estaba el hombre agobiado", explicó el director de Es la mañana de Federico.

En este contexto y tal y como parecen estar las cosas, y pese a que Josele está recientemente separado, si había posibilidad de relación parece que está más lejos que nunca pese a la posible ilusión con la que Terelu podría afrontarla. "Si había posibilidad de que funcionara, con esta publicidad saldrá corriendo", opinó en esRadio Beatriz Cortázar.