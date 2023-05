El mensaje de Francisco a La Fábrica de la Tele: "A mí no me van a comprar"

El cantante Francisco acudió a Es la mañana de Federico para presentar su concierto del miércoles 10 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Un único concierto que promete que será "inolvidable".

Un evento en el que repasará su propia trayectoria pero, con motivo de los 50 años de la muerte de Nino Bravo, gran cantante valenciano e internacional, también incluirá joyas suyas. "Las primeras canciones que yo escuchaba eran de Nino Bravo, ha sido mi maestro y donde muchos cantantes nos hemos visto reflejados", explicó.

Canciones que son "himnos a la vida" con "mensajes maravillosos", explicó Francisco en esRadio, como lo es -por ejemplo- el tema "Vivir", grabada solo cinco días antes de su muerte, y que Francisco reproduce fielmente.

"Esta canción siempre la he visualizado como la he cantado", dijo sobre un concierto que se promete "único". "Dejé hace diez años de fumar y he sufrido una metamorfosis. Cada vez canto mejor", dijo con sinceridad.

Personado en la operación Deluxe al haber sido uno de los espiados por La Fábrica de la Tele, Francisco aseguró en esRadio que "ante todo en la vida está la dignidad y hay cosas que no se compran. No me van a comprar. Ni lo han intentado", dijo, asegurando que no va a retirar la demanda por mucho que lo intenten con dinero o promoción.

"Con esta productora no quiero saber nada de nada y lo que han hecho no tiene nombre. Espero que reciban su merecido. Lo lleva mi abogada y está en manos del juez. Se ve que es tan grande el problema…" dijo sobre el retraso en salir por lo complejo del proceso de investigación.

Su experiencia, no obstante, no es igual de negativa en todos los casos, como con Supervivientes. "Casi muero, pasé mucha hambre, pero la aventura fue buena", dijo al respecto de su intervención en la edición del año pasado.

Francisco lamentó también lo difícil que le han puesto en ocasiones trabajar. "Esta profesión es muy difícil, todos los días lucho y trabajo para que no me quiten lo que valgo, por que España te ayuda al empezar pero cuando estás llegando están con las navajas para pincharte y que no llegues".

Eso se traduce a sus conflictos con el gobierno valenciano. "Hace cinco años que estoy prohibido en el ayuntamiento de Valencia. El himno cantado por mí está prohibido", lamentó.

Francisco lanzó de nuevo otro recado a sus detractores por sus posiciones políticas: "Si me lo piden cierro con el himno valenciano. Me lo piden en todas las ciudades, es una obra del maestro Serrano que rea el Tchaikovsky de España. Reconocemos poco a nuestros grandes compositores, y a todo en general".