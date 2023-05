Empieza la cuenta atrás de las exclusivas de Tamara Falcó en '¡Hola!'

Qué casualidad. Tamara Falco habla este miércoles en Hola de los preparativos de su boda, sólo 24 horas después de que haya estallado la polémica por su vestido de novia.

Desde la portada, sujetando a su perra, Jacinta, Tamara mira a la cámara sonriente en un posado que tiene interés publicitario: se trata de la presentación de la colección que ha diseñado para Pedro del Hierro junto a Nacho Aguayo, de quien se dijo que podría haberse encargado de su vestido de novia. Todavía está a tiempo.

Dice Silvia Castillo en su entrevista que Tamara "no muestra, de momento, ni el mínimo atisbo de nerviosismo". En las fotos se la ve sonriente y feliz. Explica que la colección está basada en cada una de sus hermanas, que espera que en su boda alguien luzca alguno de sus diseños y cuenta cómo afronta el proceso creativo. Porque ella es polivalente. Ahora guisa, ahora posa, ahora es modista.

Y pasa de puntillas por el tema estrella, se supone que porque cuando le hicieron la entrevista no sabía nada. Le preguntan si "con su experiencia en el mundo de la moda está participando activamente en la creación de sus looks nupciales con Sophie et Voilá, éstas sí, diseñadoras de verdad. Y responde Tamara: "Obviamente estoy participando activamente en el diseño. Va a ser el vestido más importante de mi vida y quiero sentirme al cien por cien identificada. Además, me he hecho con un equipo infalible de consejeros, como Juan Avellaneda, Blanca Unzueta, mi madre, mi cuñada Amparo Corsini y mi hermana Ana". Como si no supiese la que se avecinaba.

Las próximas fotos, se supone, en Venecia, ciudad a la que dice que viajó el pasado fin de semana para celebrar su segunda despedida de soltera.

Cayetano y María Cerqueira, acaramelados

Hola, la revista que suele hacerse con la mayoría de las exclusivas protagonizadas por Cayetano Rivera, publica varias fotos de excelente calidad en las que vemos al torero muy amoroso con su nueva novia portuguesa.

Las imágenes han sido tomadas en las playas de Comporta, concretamente la espectacular playa de Carvalhal, conocida como "los Hampton europeos", por las que pasearon abrazados y sonrientes dos meses después de que se conociese su relación.

Hola asegura que la pareja coincidió por primera vez en 2019, cuando María entrevistó al ex de Eva González en la plaza lisboeta de Campo Pequeno.

Bertín ya conoce a Gabriela

Semana publica varias fotos del cantante Bertín Osborne con su nueva ilusión, la colombiana Gabriela Guillén, con la que se ve desde hace ya varias semanas. Los fotógrafos han captado el momento en el que Bertín acudía a la estación del AVE, en Sevilla, para recoger a la que no califica como "su novia".

En Diez Minutos, Daniel Carande ha entrevistado al artista, que reconoce que "con la única mujer con la que podría vivir es Fabiola". Pero también que se ven a menudo. "Es una chica estupenda y trabajadora que está terminando su carrera de odontología. Es una chica mona, brillante y nos vemos de vez en cuando". Todo ello en la misma frase.

Carmen Borrego, desesperada

Eso es lo que dicen de ella sus amigos. Semana le dedica su portada en uno de sus peores momentos: a la salud de su madre, se suman los enfrentamientos con su hijo y ahora con su hermana Terelu y su inminente pérdida de empleo.

"Carmen está desesperada… Es consciente de que su futuro es más que incierto y la situación en casa tampoco es la más adecuada para perder el trabajo en estos momentos", afirman fuentes cercanas. Sabe además que algunos de sus compañeros van a tener "más fácil su recolocación", pero ella no tiene ingresos fuera de la televisión.

Y para colmo, Semana añade, citando a fuentes de las productoras, que "lo tiene complicado". "La imagen que se ha granjeado en los últimos años está muy encorsetada".

Cóctel de noticias

Vickyfede, la invitada estrella del bautizo de Federico, el último hijo de la pareja de influcencers formada por María García de Jaime y Tomás Páramo. Hola muestra fotografías en exclusiva de algunos de los asistentes.

Carla Barber le está cogiendo cariño a las exclusivas. Hace unas semanas explicaba su situación sentimental y este miércoles presenta a su hijo Bosco. La revista, que la califica como "la gurú de la medicina estética", le dedica un amplio reportaje en el que la doctora también habla de Carlos Rubí, un cirujano plástico al que "todavía está conociendo".

Álex González olvida a María Pedraza con una morena. El actor, portada de Diez Minutos durante uno de sus paseos con su nueva novia.

Rappel abre a Semana las puertas de su apartamento en Madrid. El vidente, que está a punto de cumplir 78 años, sigue "pasando consulta" en este museo en el que atesora más de 1.700 túnicas.

Pablo Urdangarín ya conoce a sus suegros. Vemos en Semana al hijo de la infanta Cristina sentado en la grada junto a los padres de Johanna Zott, la joven de 22 con la que sale. El "chico de oro" de la realeza acudió a ver jugar a su novia un partido de voley.