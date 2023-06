Camilo Blanes cumple un mes de hormonación: "No tiene nada que ver con las sustancias"

La vida de Camilo Blanes, único hijo y heredero de Camilo Sesto, ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. A raíz de que su madre, Lourdes Ornelas, lanzase un grito de socorro por la espiral de autodestrucción en la que ha entrado el hijo del desaparecido artista debido a sus adicciones, el joven ha decidido compartir su caótico día a día a través de sus redes sociales.

El artista ha cambiado el nombre de Camilo Blanes por 'Shelaw' y hace un tiempo salieron a la luz sus planes de comenzar a vivir como una mujer, cumpliendo así un sentimiento que llevaba experimentando algún tiempo bajo la identidad de Sheila Devil.

Tan claro tiene Camilo que quiere cambiar de sexo que, como reveló el programa Fiesta, habría comenzado a medicarse para ello consiguiendo hormonas en el mercado negro y se estaría 'hormonando' sin ningún tipo de control o apoyo médico para la transición que le convertirá en una mujer. Cuando se cumple un mes de automedicación, ‘Camilín’ ni siquiera ha hecho oficial su cambio de identidad de acuerdo con las actuales leyes.

La decisión de cambio de sexo fue comunicada a todo su familia y amigos y presume de ella en redes sociales, donde ha borrado todas las publicaciones anteriores y donde tan solo podemos encontrar imágenes en las que, con diferentes pelucas -rubias, pelirrojas, lisas o rizadas, ya que su colección es muy extensa- y ropa femenina, (además de la ayuda de la app de Inteligencia Artificial 'FaceApp' que dulcifica sus rasgos), se presenta como una mujer.

Cuenta el digital Jaleos que las compañías y ambientes que frecuenta el hijo de Camilo Blanes "no son nada recomendables", pero que la transformación de género es una decisión "madura" que "nada tiene que ver con la ingesta de sustancias" estupefacientes. "Tiene amigos que lo visitan y que está con él y le dan consejos. No todos son malos, como se intenta pintar", dice una fuente cercana a Camilo al citado medio.

Llegados a este punto, ni siquiera su madre puede frenar sus deseos y, desesperada, se ha pronunció sobre el delicado estado de salud de su hijo en una televisión mexicana: "Mi hijo tiene el poder de decidir cómo quiere morir, porque es así, mi hijo convive cada día con la muerte (…) En México podía controlar mejor lo que hacía, en España hay mucha manga ancha con el tema del alcohol y demás, las autoridades no lo ponen nada fácil", ha lamentado su madre, al no saber qué hacer para ayudar a su hijo, ya que al ser mayor de edad no puede hacer nada por él.