Eva Santolaria señala los dos errores que cometió en su época de mayor fama

La actriz Eva Santolaria, que decidió replegar velas tras la fama lograda por Compañeros y 7 vidas, habló largo y tendido de la fama y los efectos en su vida personal durante una entrevista en El Hormiguero.

"Fue algo que llevamos regular. Nos pilló por sorpresa y muy jóvenes, yo tenía 21 años", dijo al respecto del éxito sorpresa de Compañeros, en Antena 3. Sobre este "fenómeno fan", recordó que entonces "ese tipo de popularidad solía ser cosa de actores internacionales o de cantantes. Lo peor de esa repercusión es que te arrebata tu vida. La gente espera que estés 24 horas al día siendo un personaje".

Naturalmente, Eva Santolaria, que ahora estrena la serie Citas Barcelona junto a Carlos Cuevas, recuerda a su personaje con afecto, aunque eran muy distintas. "Valle era muy guay y la gente la quería mucho, pero yo soy Eva y soy otra cosa. Soy tímida, no había tenido una pandilla tan popular... Después de Compañeros, los chicos guapos eran los que se acercaban a mí".

El resultado fue, paradójicamente, que acabó encerrándose en sí misma. "Me quedé con mis amigos de toda la vida y los de la serie porque a ellos les estaba pasando lo mismo", ha confesado.

Santolaria tuvo la suerte de enlazar ese éxito con el de la comedia 7 vidas, y la situación se complicó aún más, para bien y para mal. "Solo habían pasado unos meses y yo ya estaba trabajando en esta pedazo de serie. Fueron otros cuatro años viviendo una experiencia brutal", ha relatado, asegurando que después tuvo que retroceder para poder hacer otras cosas en su vida personal y profesional.

"Me apetecía hacer teatro. Dije que sí a cosas que luego no salieron, que no a otras. A esto hay que sumarle que estuve dos años sin representante, que me fui a vivir a Barcelona, que tuve hijos... Desaparecer y volver a estar en la cabeza del que toma las decisiones cuesta. Es muy fácil que se olviden".

Eva tuvo que rechazar proyectos que encontró demasiado similares a su mítica Valle de Compañeros, como Física o Química, donde iba a hacer de profesora. "Fui muy inconsciente, de verdad, porque no pensaba que me costaría tanto volver a trabajar", dijo."En esa misma época tuve la genial idea de estar dos años y pico sin representante, así que ni me veían ni nadie les recordaba que existía",.

Casada con el director de cine Pau Freixas, Eva Santolaria tiene dos hijos, Teo y Mía, de 13 y 9 años.