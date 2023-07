Bertín Osborne ha realizado sus primeras declaraciones tras la entrevista de Chabeli Navarro en televisión en la que no se retractó de ninguna de sus declaraciones iniciales asegurando que el cantante la obligó a abortar. Bertín ha escrito en primera persona un folio y medio de explicaciones donde cuenta toda la verdad de un caso que ha desacreditado la reputación del presentador y cantante.

"Entre agosto y noviembre de 2021 tuve no más que tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli", asegura Bertín en el texto. "Al poco del último me llamo por teléfono para decir que que estaba embarazada", dice.

Muy sincero, recuerda que consideró una "broma de mal gusto" el embarazo "porque lo consideraba imposible". "Evidentemente me enfadé bastante, le dije que era absurdo, lo pensara que no podíamos tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido".

Bertín expone además que, en paralelo, se enteró por una persona cercana a ella que Chabeli tenía una relación atable con otra persona. Un extremo que ella negó en redondo al programa Así es la vida.

No obstante, el cantante reflexionó. "Una vez pasado el enfado inicial la llamé para decirle que la ayudaría y apoyaría en lo que decidiera y que por supuesto haría una prueba de paternidad y si el hijo era mío asumiría todas las responsabilidades para con él y con la madre", dice Bertín, desmintiendo por tanto la versión de la supuesta embarazada.

José Antonio Avilés, que expuso gran parte de la información, incidió también en una serie de extractos en las que se recuerda la existencia de un documento desconocido, firmado por ambos, y que demuestra que Chabeli Navarro miente en todo.

Ambos firmaron una declaración ante notario el 18 noviembre de 2021 con la letrada de la propia Chabeli, una "abogada de reconocido prestigio", Teresa Bueyes, en la que convenían en que ella es "consciente del daño moral provocado y quiere comprometerse en todo lo que esté en su mano para que cesen cuanto antes las informaciones".

¿Por qué firmó Chabeli ese acta notarial donde se establecía que no podía asegurar quién era el progenitor del bebé? La mujer, se explicó en Así es la vida, estaba difundiendo datos sesgados que perjudicaban seriamente la reputación de Bertín Osborne.

🔴 José Antonio Avilés ha revelado en #AsíEsLaVida el contenido del acta notarial firmada por Chabeli Navarro y Bertín Osborne. pic.twitter.com/rJxx3PCniP — Así es la vida (@asieslavidatele) July 24, 2023

Ese acta deja bastantes más puntos de interés: "La señora Navarro manifiesta expresamente no poder asegurar quién es el progenitor" y, de hecho, "reconoce que Osborne le animado en todo momento seguir con el embarazo especialmente cuando ha perdido su trabajo tiene una hija a su cargo y su economía es precaria".

Bertín asegura que aún no sabiendo verdaderamente quién era el padre, convino en entregarla 10.000 euros más 2.200 euros al mes durante nueve meses más, todo para estar "tranquilo en conciencia".

"Nunca supe nada más -escribe Bertín-. Nunca supe si estuvo embarazada o no lo estuvo. Si lo estuvo no sé si interrumpo el embarazo o no lo digo. Jamas volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas hace pocos días", dice, añadiendo además que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra Chabeli a partir de ahora.