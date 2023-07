La razón que impidió a Bertín Osborne convertirse en el nuevo Julio Iglesias

Hacía mucho tiempo que Bertín Osborne no acaparaba tantas portadas como ha sucedido en la primera mitad de este incendiario mes de julio. Y harto sabido es que ha sido consecuencia de que sea padre por séptima vez allá a finales de diciembre o primeros de año. Para entonces sí que tendrá sesenta y nueve años, pues ahora, en contra de lo que se ha publicado, cuenta con uno menos. Vino al mundo en Madrid el 7 de diciembre de 1954.

No se esperaba que sus relaciones amorosas con la fisioterapeuta Gabriela Guillén culminaran con un embarazo, para el cantante "no deseado", según ha dicho, aunque después rectificara con palabras más razonables, remarcando que hará frente a los gastos que su manutención y educación precisen.

Larga es la lista de amantes y ligues que ha protagonizado este madrileño recriado en Jerez de la Frontera, de nombre compuesto, Norberto Juan. Renunciamos a recordar la identidad de ellas.. Sólo quiero apuntar una experiencia personal. Días antes de que llegara a Madrid la actriz nicaragüense Bárbara Carrera, de gran belleza y éxitos en Hollywood, quien fue una "chica Bond", que venía para promocionar una de sus películas, tuve la oportunidad de hacerle un reportaje en exclusiva. Y se nos ocurrió que sería más llamativo buscarle un acompañante, una especie de guía por los Madriles. El nombre de Bertín Osborne me vino a la cabeza en seguida: con él ya tenía cierto trato profesional. Se prestó en seguida a cuanto le sugerí. La cita fue en el madrileño hotel Miguel Ángel. Nada más descender de su "suite" y tras saludarla yo, proponiéndole que el galán de la canción compartiera con ella un reportaje gráfico, aceptó. Cuando iba a presentarle a Bertín, exclamó ante mis narices: "¡Qué guapo…!" Almorzamos a las afueras de Madrid. Concluida la sobremesa, Bertín la invitó a montar a caballo en un club hípico del que era socio. Allí fotografiamos a la pareja. Hubo simpatía mutua. Y algo más. Cuando nos despedimos, Bertín llevó en su coche a Bárbara "a no sabemos dónde". Supe que durante dos o tres días vivieron unas apasionadas veladas.

Bertín es un seductor nato. Y lo será "hasta que su cuerpo aguante". Dos de sus matrimonios acabaron, fundamentalmente, por lo mismo: su infidelidad. Del segundo y último, cuando dejó sorpresivamente a Fabiola Martínez, dijo que no había nadie de por medio a quien acusar de esa ruptura. Pero ya "tonteaba" con la sevillana Chabeli Navarro. Y mucho después con quien ha resultado ser su última conquista, Gabriela Guillén. Cierto que el cantante no deseaba complicarse la vida con ninguna, pero con la fisioterapeuta sí que se le presentan algunos problemas, al menos respecto a sus hijos. Piénsese, por ejemplo, a la hora de la herencia. Ha comentado sobre esta amante embarazada que no la quería, que no estaba enamorado… pero que le curó unos dolores que padecía frecuentemente en la espalda. Algo es algo. Públicamente se lo ha agradecido. ¡Qué ironía…!

Bertín Osborne, dejando al margen su perfil mujeriego, es un tipo sencillo en las distancias cortas, divertido, conversador bienhumorado que introduce chistes y chascarrillos cuando está a gusto con sus amigos, entre los que cuenta a flamencos, toreros, futbolistas, cantantes… Ha sido muy generoso con algunos de ellos, anfitrión durante semanas, meses y años con quienes no tenían casa propia. Le ocurrió con Juan Imedio, que se tiró varias temporadas viviendo bajo el techo del casoplón de Bertín. En cuanto a su biografía profesional, como cantante ha tenido algunos éxitos importantes, pero su faceta de presentador en televisión, con entrevistas muy logradas a importantes personajes, ha ensombrecido la de su condición musical.

Aunque él lo niegue, hubo una época en la que quiso ser como Julio Iglesias. No tenía desde luego las mismas condiciones vocales de éste, salvo si le daba por interpretar piezas "country", que las borda. Deseaba triunfar con su repertorio melódico en Estados Unidos, pero no sólo en el área hispana, pues habla perfectamente inglés. Y en esos sueños, Bertín ya se veía instalado por mucho tiempo en Miami (donde ciertamente residió unas temporadas) y si pudiera ser en Nueva York, o mejor Los Ángeles. Y así, disputarle a Julio ese cetro de ídolo español de la canción. Pero eso, no ocurrió y diremos por qué. Con Julio Iglesias coincidió alguna vez, mas no recuerdo que haya imágenes de ambos, mano a mano.

Transcurría el año 1986 cuando Alfredo Fraile, tras quince años siendo "mánager" de Julio Iglesias se hartó de la servidumbre a la que éste lo había acostumbrado, tarifando para siempre. Y regresó a Madrid montando una agencia de comunicación. No quería representar a cantante alguno. Pero apareció de improviso Bertín Osborne, rogándole que se ocupara de su carrera en los Estados Unidos. Fraile aceptó a medias la propuesta, pero se encargó de desplazarse con él a Los Ángeles, presentándole a ejecutivos discográficos que pudieran convertirlo en otro ídolo como Julio. Llegó Bertín a firmar un contrato con Capitol Récords para grabar un disco en inglés. Alfredo se despidió de Bertín, dejando que sus pasos en Los Ángeles ya los hiciera él solo. Pero su estancia allí no le fue lo fructífera que pensaba. Eso sí, gracias a un nuevo "mánager" pudo conocer a Frank Sinatra, invitado a su mansión de Palm Springs, quien le recomendó que no tuviera mucha prisa para llegar a lo más alto.

Bertín Osborne no tuvo la paciencia, el tesón necesario que sí fueron algunas de las claves del triunfo internacional de Julio Iglesias. Y se volvió a España, donde pudo seguir dando rienda suelta a sus aficiones de siempre: los caballos, las juergas flamencas, la cocina española tradicional… En definitiva, nuestras costumbres, y especialmente la cultura andaluza, que es la que siempre le ha importado, por más que haya realizado giras por toda Hispanoamérica y en Mexico protagonizara incluso algunos culebrones. La familia, amoríos aparte, siempre ha sido su fuerte. Con mayor o menor regularidad, se ha ocupado de sus hijos. Renunciando a la posibilidad de ser un cantante internacional como Julio Iglesias, o Raphael. Por encima de todo, a él lo que le gusta es estar aquí, con su forma de vida de siempre. Ha montado varios negocios, tiene un cortijo sevillano de locura, con cuadra de caballos, elevado patrimonio inmobiliario, cuentas bancarias importantes…Es millonario. Su programa en Canal Sur (que se emite con cierto retraso en Telemadrid) goza de amplia audiencia. ¿Qué será del inmediato futuro sentimental de Bertín? ¿Elegirá la soledad? ¿Dimitirá de su condición donjuanesca? ¿Tropezará en la misma piedra? Los seductores como él no es fácil que renuncien a lo que les pide el corazón. Y el cuerpo.