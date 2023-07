Chabeli Navarro: "Bertín Osborne me dijo que tenía hecha la vasectomía"

Chabeli Navarro ha contado de nuevo su versión del supuesto embarazo con Bertín Osborne. Lo ha hecho en el programa Fiesta, de Telecinco, asegurando que "han pasado más de dos años, pero las vivencias me las quedo para mí", dijo Chabeli, la segunda de las dos mujeres -tras Gabriela Guillén- que han asegurado en los últimos días haberse quedado embarazadas del cantante y presentador.

Bertín respondió a través de su despacho de abogados amenazando con demandas después del polémico titular en una revista asegurando que éste había obligado a Chabeli a abortar. Revista a la que la mujer defiende a capa y espada: "La revista atiene todas las pruebas necesarias", dice.

Ante esto, Chabeli asegura no tener miedo. "No me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas. Es humillante que se dude. Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva".

La mujer ha asegurado que lleva tiempo, dos años, "coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de eta persona". La pareja se conoció en 2021 a través de ua amiga común y sus relaciones se prolongaron durante cinco meses.

Dice Chabeli, que también es ex de Kiko Rivera, que Bertín le contó que tenía "la vasectomía hecha", razón por la cual nunca tomaron precauciones. "Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil y tuve que demostrarlo".

Se reiteró en su versión de Lecturas: "Me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que, si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre".