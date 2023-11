El ultimátum de Isabel Pantoja a Junko: "Lo está pasando fatal"

La muerte de Bernardo Pantoja el 25 de noviembre del año 2022 ha desatado una guerra entre su pareja, la bailaora japonesa Junko, e Isabel Pantoja. Tras el fallecimiento del padre de Anabel Pantoja, la tonadillera pidió a su cuñada que desalojase la casa que hasta ahora habían compartido y que es de su propiedad.

Consciente de que ha llegado el momento de dejar la vivienda, Junko ha roto su silencio en el programa TardeAR confesando que lo está "pasando muy mal" pues "no tiene donde ir". La japonesa se niega a dejar la casa donde tan buenos momento vivió con Bernardo y que fue renovada por completo para cubrir sus necesidades de movilidad. "Nos ha dicho que lo está pasando fatal, que está pasando un sufrimiento muy grande y que es cierto que su abogada le ha aconsejado y le ha pedido que no se marche de esta casa. Así que no lo va a tener fácil Isabel Pantoja para que su cuñada abandone la casa".

Aunque la intención de Isabel Pantoja es vender la propiedad, esto podría retrasarse hasta que la justicia se pronuncie y dictamine si Junko debe salir de la misma. De hecho, a los pocos días de la muerte de Bernardo, la cantante dio un plazo a cuñada para que empaquetara sus pertenencias y abandonara la casa, pero un año después de aquello, la inquilina se niega a cumplir la petición: "Isabel dijo: ‘Cuando muera mi hermano voy a poner otra cerradura en el piso para que no puedas llevarte ni un alfiler’. Yo sigo viviendo en el piso y no se qué va a pasar. Pero he recibido presiones para que no hable con los periodistas (...) Yo he querido mucho a Bernardo, le cuidaba y me ocupaba de él. Nadie me puede quitar eso".

Aunque sus vecinos apoyan a Junko, lo cierto es que el piso es propiedad de Isabel Pantoja y, ahora que falta su hermano, es lógico que quiera recuperar su vivienda: "Se ha desvivido por su esposo, estaba todo el día cuidándole, mientras que su hermana estaba desaparecida. No la hemos visto nunca por aquí", dijo al citado programa una vecina.

La venta de esta vivienda se ha convertido en una necesidad para la tonadillera, que lleva meses desprendiéndose de su patrimonio. Su situación económica es complicada, pues tiene varias deudas con Hacienda a las que está haciendo frente con estas ventas. De hecho, aseguran que su último concierto en Sevilla "ya está embargado". Un actuación que forma parte de la gira con la que celebra sus 50 años en el mundo de la música. "Intentaron anular el concierto de Sevilla y legalmente, cuando tienes una contratación cerrada no puedes anular sabiendo que se te va a embargar porque entras en otro problema legal. Por lo tanto, decidieron comunicarle que el sueldo de Sevilla no lo iba a cobrar. Solo le queda vender todo lo que tiene y empezar de cero. Lo van a vender todo. No tiene otra alternativa", explicaron en el programa de Telecinco.