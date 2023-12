Ángel Cristo Jr. desvela por qué arremete contra Bárbara Rey y pide perdón a Juan Carlos

La presencia de Ángel Cristo Jr en De Viernes para desvelar los presuntos encuentros de su madre, Bárbara Rey, con Juan Carlos I se saldaron con una venganza familiar y el hijo de la vedette pidiendo perdón al rey emérito.

El hijo de Ángel Cristo, que aseguró haber fotografiado y grabado a su madre con sus amantes, ya exhibió la semana pasada imágenes de ésta con Frank Francés en actitud marcadamente sexual. Asegura que fue ella quien le pidió que las hiciera porque era "material comprometedor que no puede saber nadie".

stAseguró también que "cuando yo nací el Rey me regaló un sonajero de plata", y acabó pidiendo perdón al emérito: "Me gustaría pedirle perdón al rey Juan Carlos. Tanto a él como a su actual familia, el actual Rey. Porque, al final, somos todos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Lo siento se le he causado dolor o algún problema porque nunca ha sido mi intención. He actuado de buena fe, intentando ayudar a mi madre".

Ángel Cristo reconoció que su primera motivación a la hora de recuperar el escándalo es económica, a raíz de su divorcio y la custodia de su hija. Él mismo ya pidió ayuda económica a su madre para pagar el proceso judicial de la custodia de su hijo y le pidió que saliera a los medios "para que yo pidiera contar algo que no tenía nada que ver con esto. Obviamente, para conseguir dinero. Le he pedido ayuda y que contase algo que está pasando".

Refiriéndose a su expareja y verdadera motivación de todo, explicó que se divorció en 2020 "y sabe lo que estoy viviendo. Tengo una denuncia de violencia de género archivada. En 2023 me denuncia sin motivo aparente".

La segunda razón porque la serie de Atresmedia Cristo y Rey -realizada por tanto por la competencia de Mediaset y Telecinco- "debe contar las cosas como han ocurrido". La serie -consideró- es "todo ficción" y un "lavado de cara" a su madre.

La presunta extorsión se produciría escondiendo "una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y una cámara de vídeo", con el objetivo enfocando directamente a la cama. "Pensaraq que a mi madre le darían trabajo y que íbamos a ser una familia feliz", aseguró el díscolo hijo de Bárbara Rey.

Ángel Cristo Jr describió, pero no mostró, las 23 imágenes fotográficas en su poder que presuntamente muestran a Bárbara Rey y Juan Carlos I. Fue Bárbara quien reveló ella sola las fotos aunque había más carretes. El plan, "llamar a Casa Real a pedir dinero".

A Bárbara Rey, sin embargo, nadie la tomó en serio y como "mi madre sabía que los teléfonos estaban pinchados, fingieron que llamaban a mi madre pidiendo tres mil millones de pesetas o, sino, venderían las fotos y destruiría la monarquía. Funcionó".