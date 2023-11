Nuevo desafío de Ángel Cristo Jr a Bárbara Rey, que desarma su versión con una frase

Descarnada entrevista de Ángel Cristo Jr. el pasado viernes en el nuevo programa de Telecinco, De Viernes, revelando lo durísima que fue su infancia y atacando sin piedad a su madre, Bárbara Rey, a la que ha acusado de tratarle prácticamente como su 'esclavo' y de cargarle de responsabilidades siendo tan solo un niño.

Unas demoledoras declaraciones que no dejan a la vedette en buen lugar y a las que la de Totana, destrozada por el fallecimiento de su hermano Salvador -casualmente el mismo día que su hijo arremetió contra ella en televisión- ha preferido no responder, aunque sí ha dejado claro que tiene la conciencia "muy tranquila" y ha revelado que sigue queriendo mucho a su hijo.

Lejos de arrepentirse de su ataque contra su madre, Ángel Cristo Jr. ha reaparecido en redes sociales y lo ha hecho dejando dos significativos mensajes. El primero, en sus stories de Instagram, donde ha compartido el proverbio 10:9, que dice lo siguiente: "El que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto". Unas palabras que dejan entrever que se reafirma en todo lo que ha contado sobre la artista.

Además, el hijo de Bárbara ha publicado varias imágenes con su novia, Ana Herminia -con la que se comprometió el pasado verano- y a la que besa sonriente y despreocupado, completamente ajeno a la polémica que se ha desatado tras su entrevista contra la vedette. A pesar de que el título que ha escogido para su post es 'feeling blue' (sintiéndose triste) lo cierto es que transmite cualquier sentimiento menos tristeza.

La reacción de Bárbara Rey

El mismo día del entierro de su hermano, Bárbara Rey sí que quiso responder a su hijo en esta nueva declaración de guerra, y desmontó su versión con tan solo una afirmación: "Sólo os puedo decir que mis hijos han estado siempre internos, cuando uno está interno no está en casa, gracias". De esta forma contestaba la vedette cuando le comentaban que Ángel dice que ella le cargada de responsabilidades cuando sólo tenía 13 años.

Además, desveló a los periodistas de Europa Press que "Sofía está muy mal, mi hija, dejadla a la pobre, siente adoración por mí y yo por ella, por supuesto", dejando claro que "adoro a mis dos hijos, pero Sofía lo está pasando muy mal, me quiere con locura y cualquier cosa que me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo y os pido que la dejéis tranquilita y ya está".

Sin más detalles, Bárbara hizo hincapié en que "no quiero hablar", pero mostraba el dolor que la entrevista le ha supuesto: "¿Cómo me va a sentar? Es mi hijo, soy su madre".

La madre de Sofía Cristo aprovechó la presencia de las cámaras para lanzar un mensaje: "Solamente hay una cosa que quiero decir, para mí, mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre, no he rehecho ni siquiera mi vida por mis hijos, no ha habido ni un fin de semana hasta que ellos se han independizado en el que yo me haya ido y no haya ido con ellos al cine, a la Vaguada, al parque, a donde fuera ¿me entiendes?".