Fabiola Martínez cambia el nombre de la Fundación Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha decidido cambiar el nombre de la Fundación Bertín Osborne por un buen motivo. Tal y como desveló Paloma García Pelayo el pasado lunes en Y ahora Sonsoles, pasará a llamarse Fundación Kike Osborne en honor al hijo en común de la venezolana con Bertín. Se trata de una decisión tomada de manera consensuada y con el beneplácito del cantante.

"En un tiempo breve la fundación pasará a llevar el nombre de Kike Osborne", dijo la periodista. Una decisión que ha emocionado de manera especial a Fabiola Martínez, ya que su hijo cumplirá próximamente 18 años y participará de manera más activa en la fundación. El centro ha atendido desde 2009 a más de 10.000 familias y las han ayudado a afrontar una situación tan seria como es tener un hijo con parálisis cerebral. Además, el próximo miércoles la empresaria llevará a cabo un primer proyecto en solitario y personal para la organización.

Fabiola contó el pasado mes de octubre en esRadio que desde la fundación tratan de crear un espacio para que las familias puedan compartir experiencias a la vez que descubren y amplían su repertorio de herramientas y estrategias que beneficien tanto a los hijos como al resto de miembros: "Independientemente de la patología del niño, los padres tenemos las mismas preocupaciones y no sabemos dónde acudir. Por eso la labor de la fundación se ha dirigido más hacia la familia y no tanto a la patología que tenga el niño".

Fabiola y Bertín decidieron dar el paso de crear la fundación en el año 2009 cuando comenzaron a recibir mensajes de otras familias que estaban en su misma situación: "Cuando nace Kike nosotros comenzamos a contar nuestra historia. De forma orgánica, por demanda de las propias familias, al ser personajes públicos nos llamaban y nos pedían consejo cuando nos escuchaban hablar de nuestro hijo. Pero no ha sido un camino fácil. Fueron muchas lágrimas hasta que dimos el paso. Al principio, llega un momento que se ahogas y no quieres que nadie te diga nada. Es un momento muy jodido y cualquier consejo es un rechazo absoluto. Nosotros ayudamos a superar ese shock y aportamos información terapéutica para no sentirse solos en el camino", ha contado en los micrófonos de Es la mañana de Federico.

"Nuestra fundación trabaja desde distintas ramas. Una de ellas es la formación. Hacemos talleres a las que asisten las familias y las ponemos en manos de profesionales. Ahora por ejemplo estamos haciendo uno sobre la afectividad y sexualidad en personas con discapacidad. Esto es algo muy difícil de gestionar para las familias", ha explicado Fabiola en Es la mañana de Federico. Un taller que tendrá su próxima cita el sábado 7 de octubre de 9:30 a 14:00 horas en el Hotel Ilunion Bilbao ubicado en calle Rodríguez Arias 66, en Bilbao, y que contará con la presencia como ponente de Natalia Rubio, presidenta de la Asociación Estatal de Sexualidad y Discapacidad y responsable y profesora del Máster en Sexología a Distancia UCJC.

Fabiola también ha dado las claves sobre cómo podemos contribuir para que la fundación pueda seguir creciendo: "Casi siempre cuando se habla sobre cómo ayudar la gente piensa en dinero. Obviamente la ayuda económica es necesaria y los profesionales que por ejemplo están detrás de la línea de teléfono son trabajadores. Que parece que por ser solidario es de menos valor, parece que tienen que trabajar gratis y no es así. Una fundación tiene también unos gastos. De hecho ahora tenemos una iniciativa que se llama Dona2, que con una aportación de dos euros al mes se ayuda a mejorar el día a día de estas familias (…) Además de la aportación económica tenemos profesionales que se ofrecen a colaborar con nosotros, algo que también es importante y estamos muy agradecidos con ellos".