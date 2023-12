Ana Guerra y Víctor Elías esperan su primer hijo

Ana Guerra ha desvelado en el podcast de Kapra que está esperando su primer hijo junto a Víctor Elías. Una noticia que han llevado con la mayor discreción posible y que, a pesar de las preguntas de la prensa, nunca ha desvelado. Sin embargo, recientemente se ha sentado en este espacio y se ha sincerado anunciando esta buena nueva.

"Nos viene un bebecito", ha dicho Ana en su entrevista y, segundos más tarde, se emocionaba ante el público por el momento tan especial que está viviendo y que por fin ha gritado a los cuatro vientos.

Una información que para nada era esperada, a pesar de que Ana comenzaba el podcast dando señales de que algo le pasaba: "Me llevo tocando la tripita toda la entrevista". Además, la artista ha desvelado que "estoy de dos meses y medio" y que ya han pensado en nombres para su futuro bebé: "Me gusta Alicia y Nur, pero no de Nuria, Nur".

Ana no ha podido evitar la emoción al contarlo porque desde hace unos meses vive una de las etapas más especiales de su vida al lado de Víctor. Tanto es así que ambos anunciaron que en 2024 se darían el 'sí, quiero' pero quien sabe, quizás el enlace tenga que esperar un poco más por la llegada de su futuro bebé.