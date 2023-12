Ana Guerra miente a la prensa: no está embarazada

Este jueves amanecíamos con la noticia del embarazo de la cantante Ana Guerra apenas una semanas después de anunciar su boda con el músico y actor Víctor Elías. Pues nada más lejos de la realidad pues todo formaba para de una broma que se inició en el podcast Kapra Diner.

Fue la propia canaria la encargada de difundir el bulo y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia: "Nos viene un bebecito", dijo la canaria en el vídeo publicado en redes sociales. "Me llevo tocando la tripita toda la entrevista. Estoy de dos meses y medio", dijo, avanzando incluso el nombre del futuro bebé: "Me gustan Alicia y Nur, pero no de Nuria, Nur".

Lo cierto es que este vídeo era solo un avance del programa completo que más tarde se colgó en Youtube y que forma parte de la sección Faketok, en el que dan información falsa fingiendo que es real para engañar a los medios de comunicación y ‘concienciar sobre las fake news’. Una estrategia cuánto menos cuestionable pues son ellos mismos los que expanden las falsas informaciones y luego critican que los medios las publiquen.

Su pareja y primo de la reina Letizia, Víctor Elías, también acudió al programa y continuó el juego asegurando que estaban pensando en retransmitir su boda en directo. "Nos casamos porque estoy embarazada", continuó Ana Guerra hasta el final del programa, en el que sumó varias mentiras más asegurando que sus compañeros de Operación Triunfo 2017 hacían playback porque no tenían nivel para llegar a la final o que está a la espera de que salga a la luz su colaboración musical con Lola Índigo.